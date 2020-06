Kein Hygienekonzept: Viele Hallenbäder und Saunen bleiben zu

Die Bayerische Staatsregierung erlaubt seit heute die Öffnung von Hallenbädern, Innenbereichen von Thermen und Hotelschwimmbädern samt Wellness-Bereichen. Doch viele, vor allem kommunale Betreiber wollen dennoch nicht aufsperren. Sie kritisieren, dass die Bayerische Staatsregierung noch kein allgemein gültiges Hygiene-Konzept vorgelegt hat.

Genaue Vorschriften noch unklar

Bisher sind nur einige Vorschriften durchgesickert: Demnach müssen Gäste im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Überall gelten die Abstandsregeln von eineinhalb Metern. Die Anzahl der Menschen in den Schwimmbecken ist begrenzt. Dampfbäder bleiben ganz geschlossen. In Saunen, die mindestens 60 Grad warm sein müssen, sind Aufgüsse nicht erlaubt. Viel mehr ist noch nicht bekannt.

Mehr Personalbedarf in Freibädern

Vielen kommunalen Betreibern fällt es schwer, wegen der Lücken bei den Hygienevorschriften aufzusperren. Aber auch, weil viele ihrer Mitarbeiter zur Zeit in den Frei- und Sommerbädern draußen benötigt werden. Dort braucht es wegen der Hygiene-Auflagen mehr Personal als in normalen Zeiten.

So bleiben die Hallenbäder und Saunen der Münchner Stadtwerke ("SWM") weiterhin geschlossen. Aus der Pressestelle der "SWM“ ist lediglich zu hören, dass aus dem bekannten Konzept-Ansätzen der Landesregierung "… nun Konzepte für Technik, Personal und Betrieb in unseren acht Hallenbädern zu erstellen und abzustimmen“ sind. Es lasse "sich im Moment leider noch keine valide Aussage treffen, welches der Hallenbäder wann und in welcher Form geöffnet werden kann - dazu brauchen wir noch ein paar Tage intensiver Planungsarbeit.“

Vorgezogene Sanierungsarbeiten verzögern Öffnung

Geschlossen bleibt auch noch das "Sybillenbad“ Neualbenreuth in der nördlichen Oberpfalz (Betreiber: Zweckverband Bezirk Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth, Städte Mitterteich, Tirschenreuth und Waldsassen, sowie der Markt Neualbenreuth). Grund für die weitere Schließung seien Sanierungsarbeiten. Ein Betriebsbeginn vor Mitte Juli sei daher nicht möglich, heißt es auf der Homepage.

Aus ähnlichen Gründen bleiben auch die kommunalen Hallenbäder in Wasserburg, in Bernau am Chiemsee und in Bad Wiessee geschlossen. Ebenso im Regierungsbezirk Schwaben die städtischen Hallenbäder von Augsburg, Friedberg und Aichach.

Viele private Bäder sind wieder offen

Als wohl einziges Bad mit Innen- und Außenbereich im Allgäu hat das "Aquaria Erlebnisbad“ in Oberstaufen seit heute wieder geöffnet. Um 11 Uhr vormittags waren immerhin 57 Gäste in den Wasser-Becken. Ihren Betrieb wieder aufgenommen haben auch die privat betriebenen Thermen und Hallenbäder im nieder-bayerischen Bäder-Dreieck Bad Griesbach, Bad Füssing und Bad Birnbach.

Darunter sind:

die „Rottal Therme“ in Bad Birnbach (Betreiber: Zweckverband Thermalbad Birnbach),

die „Therme Eins“ in Bad Füssing (Betreiber: Therme I Betriebsgesellschaft GmbH)

das „Johannesbad“ Bad Füssing (Betreiber: Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co. KG)

Offen ist seit heute auch die "Frankentherme“ in Bad Windsheim. Zur Eröffnung der "Frankentherme“ (Betreiber: Franken-Therme Bad Windsheim GmbH) ist heute eigens Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml angereist. Das vollständige Hygiene-Konzept aus ihrem Ministerium werde nachgeliefert, hieß es.