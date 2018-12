Kein Hochwasser-Risiko für Oberbayern

Es hört allmählich auf zu regnen. An der Loisach und an der Tiroler Aachen kann zwar heute noch Hochwasser-Meldestufe eins bis zwei erreicht werden: Das bleibt aber wohl unkritisch. Auch an Mangfall und Traun droht, so wie es derzeit aussieht, keine Gefahr.

Baum kippt auf Straße und verletzt Autofahrer

Allerdings hat der Sturm für einige umgestürzte Bäume gesorgt - vor allem Montagfrüh: Zum Beispiel bei Königsdorf im Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen. Dort wurde ein 20-Jähriger verletzt, weil er einem Baum ausgewichen ist, der gerade auf die Straße fiel. Der Mann war mit seinem Auto Richtung Königsdorf unterwegs, als vor ihm der Baum auf die Fahrbahn gestürzt ist. Dem konnte er noch ausweichen - dann ist er aber mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert.

Umgestürzter Baum: Zugstrecke Garmisch-Partenkirchen-Reutte bis vermutlich Donnerstag gesperrt

Weil ein Baum die Oberleitung beschädigt hat, ist die Zugstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol noch bis voraussichtlich Donnerstagabend (27. Dezember, Betriebsschluß) gesperrt. Für Heiligabend hat die Bahn zunächst bis Betriebsschluss einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Über den Ersatzverkehr in den kommenden Tagen will die Bahn noch informieren.