Kein Grünes Licht für die Wärschtlamo-Ampel in Hof

In Mainz leuchtet das Mainzelmännchen, in Bremen regeln die Bremer Stadtmusikanten den Verkehr und in Bad Nauheim gibt Elvis Presley Grünes Licht: In vielen Regionen Deutschlands wird die Straßenverkehrsverordnung bereits seit Jahren locker ausgelegt – nur nicht in Oberfranken. In Hof ist die Idee für ein ausgefallenes Ampelmännchen nun zum Politikum geworden.

Wärtschlamo-Ampelmännchen könnte ablenken

Der Hofer "Wärschtlamo" soll auf einigen Ampeln in der Hofer Innenstadt verewigt werden. Mit diesem Vorschlag will die SPD-Stadtratsfraktion zum 150. Geburtstag der mobilen Wurstverkäufer diese Kultfigur nachhaltig würdigen. Und will dafür auch kämpfen. Denn vorerst ist die Idee an der Regierung von Oberfranken gescheitert. Die Juristen der Genehmigungsbehörde geben kein Grünes Licht für eine Änderung von zwei Ampelanlagen in Hof und berufen sich auf die Straßenverkehrsverordnung.

"Für die Sicherheit im Straßenverkehr ist es unabdingbar, dass Verkehrszeichen einheitlich gestaltet sind. Fußgänger-Lichtzeichenanlagen dienen einzig und allein dem Zweck, Fußgängern das möglichst sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Sie sollen insbesondere auch nicht ablenkend wirken, damit die Konzentration auf den Straßenverkehr gerichtet wird." Sabine Kerner, Sprecherin der Regierung von Oberfranken

SPD Hof schlägt Kompromiss-Lösung vor

Damit die Ampel aber für das Wärschtlamo-Logo doch noch von Rot auf Grün schalten könnte, führt die Stadt Hof momentan noch "intensive Gespräche" mit der Regierung von Oberfranken. Das erklärt Stadtsprecher Hannes Krug auf BR-Anfrage. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Patrick Leitl hat einen Kompromiss-Vorschlag: Bei Grün könnte an zwei Innenstadt-Ampeln am Konrad-Adenauer-Platz der "Wärschtlamo" aufleuchten, bei Rot dann die standardisierte Ampelfigur.

Leitl verweist auf Augsburg, wo es an einer Ampel bei Grün der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste leuchtet. "Das war auch dort ein langer Kampf. Aber ich denke, der Kampf würde sich auch in Hof lohnen. Der "Wärschtlamo" gehört zu Hof wie das Amen in der Kirche." Und die Kosten für die Umrüstung seien mit 1.000 Euro vergleichsweise gering, so die SPD, die sich auch auf die Suche nach Sponsoren machen will.

Sams-Ampel in Bamberg: Spielplatz statt Straßenverkehr

Auch in Bamberg war vor rund fünf Jahren diskutiert worden, ob das Sams als Ampelmännchen eingeführt werden soll. Die Figur des Kinderbuchautoren und Wahl-Bamberger Paul Maar landete letztlich nicht im Straßenverkehr. Stattdessen steht eine Sams-Ampel auf einem Spielplatz auf Bamberger Erbagelände.