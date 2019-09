Kein grünes Licht für Balthasar Neumann als Ampelmännchen

Der Architekt und Baumeister Balthasar Neumann ist bis heute einer der prominentesten Köpfe Würzburgs. Den 50 D-Mark-Schein zierte sein Gesicht einst. Als Männchen auf Fußgängerampeln möchte ihn die Stadt Würzburg jedoch nicht sehen. Der Ferienausschuss des Stadtrats hat einen entsprechenden Antrag aus den Reihen der CSU abgelehnt.

Neumanns Gesicht sollte auf eine Fußgängerampel

Der Antrag sah eine Fußgängerampel in Nähe der Residenz mit Balthasar Neumann als Ampelmännchen vor. Daraus wird nichts. Die Mehrheit des Ausschusses ist der Empfehlung der Stadtverwaltung gefolgt. Zur Begründung heißt es, dass die in Bayern verbindlichen "Richtlinien für Lichtsignalanlagen" einen roten stehenden beziehungsweise einen grünen schreitenden Fußgänger vorschreiben würden. Nicht einmal die im Einigungsvertrag zugelassenen Ost-Ampelmännchen dürften in Bayern verwendet werden. Damit ist der Antrag der beiden CSU-Stadträte Kurt Schubert und Rainer Schott vom Tisch.

CSU-Stadträte wollten Baumeister-Ampelmännchen

Die CSU-Stadträte hatten am 16. August beantragt, die Fußgänger-Ampel an der Residenz mit einer Grafik des 1753 in Würzburg verstorbenen Neumann zu versehen – weil der "geniale Baumeister", so der Antrag, "das Stadtbild der Stadt Würzburg erheblich geprägt" habe. Würzburg würde durch eine Neumann-Ampel "um eine Attraktion reicher". Einheimische und Touristen hätten so "diese Persönlichkeit auf eine besondere Art immer vor Augen". Als Beispiel verwiesen die Stadträte unter anderem auf Bayreuth. Dort liegt ein Antrag vor, Fußgängerampeln mit einer Ampelmännchen-Version von Richard Wagner zu versehen.

Augsburg oder Mainz waren Vorbild

Vereinzelt gibt es bereits speziell gestaltete Ampelmännchen, zum Beispiel eine Mainzelmännchen-Ampel in Mainz oder eine Elvis-Ampel im hessischen Friedberg. Eine Besonderheit in Bayern ist Augsburg. Dank einer Sondergenehmigung durch die Regierung von Schwaben wurde in der Spitalgasse in Nähe der Augsburger Puppenkiste 2017 ein "Kasper"-Ampelmännchen installiert. Das rote Stehen-Männchen blieb allerdings in der herkömmlichen Form, weil die Stadt sonst bei Ampel-Unfällen mit Fußgängern hätte haften müssen.