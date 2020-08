Kein größerer Corona-Ausbruch in Kötztinger Asylunterkunft

Bei der Corona-Reihentestung von rund 200 Menschen in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Kötzting (Lkr. Cham) am Sonntag ist bei zwei weiteren Personen das Virus festgestellt worden. Sie werden mit ihrem Familien zunächst in Regensburg untergebracht, gab das Landratsamt Cham bekannt.

Infizierte in Regensburger Quarantäneeinrichtung

Die Reihentests wiesen bei einem vierten Mitglied der bereits positiv getesteten Familie eine Infektion nach. Die Familie hat sich dem Chamer Gesundheitsamt zufolge wohl in Baden-Württemberg beim Besuch einer anderen infizierten Familie angesteckt.

Die Familie wurde in eine Quarantäneeinrichtung in Regensburg gebracht. Dort soll auch eine weitere positiv getestete Bewohnerin aus der Unterkunft in Bad Kötzting mit ihrer Familie die Quarantäne verbringen.

Alle anderen Bewohner der Unterkunft und ihre Kontaktpersonen waren bei den Tests negativ. Der Leiter des Chamer Gesundheitsamtes, Albert Eisenreich, zeigte sich erleichtert, dass es "keinen größeren Ausbruch in der Gemeinschaftsunterkunft" gibt.

Erneute Testung aller bisher Getesteten

Die angeordnete Quarantäne für die Bad Kötztinger Unterkunft soll zunächst bis Ende August gelten. In der Zwischenzeit finden weitere Tests bei einzelnen Personen statt. Kurz vor Ablauf der Frist sollen alle bisher Getesteten nochmals getestet werden. Die Quarantäne wird aufgehoben, wenn 14 Tage nach dem letzten positiven Test kein weiterer positiver Fall aufgetreten ist.