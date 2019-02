Kein Geld für 10 Euro-Strafzettel, aber im Ferrari unterwegs

Der Mann tankte mit dem teuren Auto an der Rastanlage Frankenwald bei Berg und fuhr danach einfach weg. Weit kam er nach dem Tankbetrug nicht: die Polizei stoppte den Sportwagen mit Münchner Zulassung am Rastplatz Sophienberg bei Bayreuth. Sie stellten fest: Das Auto war nicht einmal versichert. Noch an Ort und Stelle entstempelten die Beamten das Kennzeichen und bestellten für den unversicherten Ferrari einen Abschleppdienst.

Ermittlungen wegen Tankbetrug und Fahren ohne Versicherungsschutz

Beinahe hätte der Mann noch einen Tag in Haft verbringen müssen; denn weil er einen Strafzettel über 10 Euro seit längerem nicht bezahlt hatte, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Da der Ferrari-Fahrer bei der Kontrolle aber keinerlei Bargeld bei sich hatte, erbarmte sich schließlich eine angerufene Bekannte aus Niedersachsen – sie zahlte bei ihrer örtlichen Polizei die 10 Euro, und der Mann blieb daher auf freiem Fuß. Nun wird gegen ihn noch wegen Tankbetrug und Fahren ohne Versicherungsschutz ermittelt.