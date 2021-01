Kein Geld: Evangelisches Gemeindezentrum wird aufgegeben

In Rotthalmünster im Dekanat Passau hatten evangelische Bürgerinnen und Bürger über sechs Jahrzehnte lang ein eigenes Gemeindezentrum. Weil der Kirchengemeinde das Kapital für die Renovierung fehlt, wird es zum 31. Januar aufgegeben. Ein Immobilieninvestor steigt ein.

Entwidmung des Gebäudes am Sonntag

Der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler entwidmet das Gebäude, in dem es auch einen großen Kirchenraum gibt, an diesem Sonntag. Stiegler äußert seinen "großen Respekt" vor der Entscheidung des Kirchenvorstands Pocking, zu dem Rotthalmünster gehört.

"Das Gemeindezentrum zu entwidmen, ist für viele Menschen sehr schmerzhaft. Angesichts weniger werdender Ressourcen ist es aber richtig und vor allem zukunftsweisend." Klaus Stiegler, evangelischer Regionalbischof

Die Kirchengemeinde habe verantwortlich auf die aktuelle Entwicklung reagiert und damit auch "neue Möglichkeiten für die evangelische Arbeit im Rottal" eröffnet.

Kein Geld für aufwendige Sanierung

Die Sanierungskosten des Gemeindezentrums hätten sich auf eine Dreiviertelmillion Euro belaufen, sagt Pfarrerin Godila Baumann. "Da gab es nicht mehr viel zu überlegen. Das Kapital haben wir nicht." Nachdem das historische Gebäude weder abgerissen werde noch unter Denkmalschutz stehe, habe sich der Kirchenvorstand "schweren Herzens" für den Verkauf entschieden.

Investor will Wohnungen bauen

Neuer Eigentümer des Gebäudes samt Grundstück ist ab 1. Februar ein Immobilieninvestor. Dieser will die einstige Wochinger Villa nicht nur sanieren und Wohnungen errichten. In einem zweiten Schritt soll das 5.000 Quadratmeter große Grundstück erschlossen und weiter bebaut werden.

Erlös wird für Kirche in Pocking verwendet

Der Erlös aus dem Verkauf beträgt laut Angaben des Kirchenvorstands 460.000 Euro. In den nächsten Jahren stehe die Renovierung der denkmalgeschützten Bartning-Kirche in Pocking an. "Dafür ist dann der Erlös aus dem Verkauf ein gutes Polster", sagt Baumann. Einen würdigen Ort für die nicht mehr benötigten sakralen Gegenstände habe der Kirchenvorstand bereits gefunden. Darüber freuten sich evangelische Gemeinden in Litauen.

Gemeindeleben nach Pocking verlagert

Das Gemeindezentrum war über Jahrzehnte Begegnungsort für evangelisches Leben in Rotthalmünster, zu dem Pfarrer Gerhard Vietzke seit 1945 den Grundstock gelegt hatte. Unter seiner Ägide entstanden eine Bekenntnisschule, ein evangelisches Waisenhaus und auch ein Friedhof. Mit dem Zuzug von Russlanddeutschen verlagerte sich das Gemeindeleben jedoch zusehends nach Pocking, das heute 3.500 evangelische Gläubige zählt. In Rotthalmünster leben noch 300 Protestanten.

Bis vor fünf Jahren sei noch ein ganzer Jahrgang Konfirmanden zustande gekommen, berichtete Pfarrerin Baumann. Mit dem Weggang von Pfarrer Johannes Hesse Anfang 2019 stand eine lange Vakanz im Raum. Seit September 2020 ist die zweite Pfarrstelle zwar wieder besetzt, die neue Pfarrerin Alexandra Popp bezog aber schon eine Wohnung in Pocking. Einmal im Monat fände noch ein Gottesdienst statt.

Eventuell öffentlichen Raum schaffen

Es gebe Überlegungen des Investors, in der einstigen Villa einen öffentlichen Raum zu erstellen. Dies könne aber nur in Zusammenarbeit mit der Kommune realisiert werden. "Ob sich das lohnt, ist die große Frage", sagt Baumann. Auch wenn das Gemeindezentrum verkauft ist, "das evangelische Leben in Rotthalmünster geht weiter", so Pfarrerin Alexandra Popp. Ab Februar fänden die evangelischen Gottesdienste im katholischen Pfarrzentrum und in der katholischen Friedhofskirche statt.