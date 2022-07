Kein Gas, keine Milchprodukte: Molkereien in großer Sorge

"Kein Gas heißt keine Produktion. Weniger Gas heißt weniger. Und damit würden Milch, Sahne oder Joghurt deutlich teurer." So fasst Till Schütte, Sprecher der schwäbischen Molkerei Gropper, die derzeitigen Sorgen der Molkereien zusammen. Er ist sich sicher: Kommt es zu Lücken in der Gasversorgung, ist die komplette Produktionskette in Gefahr, vom Landwirt über die Verpackungsindustrie bis hin zum fertigen Milchprodukt für den Kunden im Supermarkt.

Gas als Hauptenergiequelle für Käse, Milch und Joghurt

Insgesamt 80 Prozent der deutschen Molkereien arbeiten mit Gas. Aufgrund der hohen hygienischen Anforderungen ist die Verarbeitung von Milch sehr energieintensiv. Vor allem für das Pasteurisieren, also dem Haltbarmachen der Milch, wird der Rohstoff gebraucht. Doch seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, sind Engpässe beim Gas oder ein kompletter Lieferstopp nicht mehr ausgeschlossen. Für viele Molkereien hätte das fatale Folgen.

Kurzfristig gibt es keinen "Plan B"

"Ohne Gas sind wir aktuell nicht in der Lage, die Produktion aufrecht zu erhalten", erklärt Till Schütte von der Molkerei Gropper. Zwar arbeite man schon länger daran, die Energie über verschiedene Quellen wie beispielsweise Photovoltaik oder das eigene Blockheizkraftwerk zu beziehen, um unabhängiger zu werden. Doch so schnell könne man die Anlagen nicht auf andere Energieträger umstellen. "Kurzfristig gibt es keinen Plan B", erklärt Schütte.Damit steht Gropper nicht alleine da. Auch andere schwäbische Molkereien setzen derzeit alles daran, ihre Energieversorgung breiter aufzustellen. Molkereien suchen händeringend nach Alternativen

Molkereien suchen händeringend nach Alternativen

Die Molkerei Ehrmann, mit Sitz in Oberschönegg im Allgäu, erklärt: "Wir haben die letzten Monate genutzt, um Investitionen zu tätigen. Sollte sich die Versorgungslage zuspitzen, können wir zu deutlich höheren Kosten aus einer Mischung von verschiedenen Energieträgern wählen. Neben Gas besteht auch die Möglichkeit zwischen Öl und teilweise erneuerbaren Energien zu wechseln." Auch Hochland aus dem Westallgäu gibt an,"mit Hochdruck an partiellen Substitutionsmöglichkeiten für Gas zu arbeiten", stellt gleichzeitig aber klar: "Ein Ersatz des Hauptenergieträgers Gas ist wie in vielen anderen Branchen nur in sehr begrenztem Umfang möglich".

Von der Molkerei Alois Müller, Hersteller von "Müllermilch", heißt es auf Nachfrage: "Wir beobachten die Entwicklungen in den Bereichen Rohstoffe und Energie seit Beginn des Ukraine-Kriegs genau. Unsere Molkerei in Aretsried können wir sowohl mit Gas, als auch mit Öl betreiben."

Große Unruhe bei den Landwirten

Doch trotz aller Bemühungen der Molkereien: Die schwäbischen Landwirte machen sich Sorgen. "Es ist eine große Verunsicherung da", betont Alfred Enderle, Präsident des Schwäbischen Bauernverbands. Noch sei nicht abzuschätzen, welche Molkerei bei einem Gas-Stopp beispielsweise gar nicht mehr oder nur teilweise produzieren könne. Was dann mit der produzierten Milch passiert, bleibt die große Frage.

Milch in die Güllegrube - das geht gar nicht!

Aus ethischen, aber auch finanziellen Gründen müsse unbedingt verhindert werden, dass die nicht abgeholte Milch, dieses "hochwertige Lebensmittel", wie Enderle betont, vernichtet wird. Da in der Regel die komplette Milch vertraglich einer bestimmten Molkerei versprochen ist, sei es in der jetzigen Situation und ohne Absprache mit dem derzeitigen Vertragspartner gar nicht möglich nach alternativen Möglichkeiten zu suchen.

Auch Zott, mit Stammsitz im schwäbischen Mertingen, warnt: Da eine gedrosselte oder unterbrochene Gasversorgung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wohl Folgen für alle Molkereien in Deutschland mit sich bringen würde, bedeute das nicht nur eine "deutliche Verknappung von Milchprodukten, sondern insbesondere auch eine existenzbedrohende Situation für tausende Milchbauernfamilien."

Ruf nach Priorisierung

Umso drängender wird deshalb die Forderung nach einer Priorisierung, sollte es tatsächlich zum Gas-Stopp kommen. Hochland beispielsweise betont: "Problematischer Weise wurde die Milchwirtschaft, Stand heute, entgegen dem Vorgehen während der Pandemie, noch nicht als systemrelevant eingestuft. Wir engagieren uns daher massiv für eine höhere Schutzstufe für die Milchwirtschaft und damit für die gesamte Wertschöpfungskette zu erreichen."

Auch Till Schütte von der Molkerei Gropper betont, bei der Priorisierung nicht nur die Molkereien, sondern die komplette Produktionskette im Blick zu haben: "Was hilft es, wenn wir zwar genug Gas haben, um unsere Milch zu kühlen und die Produkte zu fertigen – unsere Lieferanten wegen Gasmangel aber kein Verpackungsmaterial oder die Landwirte keine gekühlte Milch mehr zur Verfügung stellen können. Auch dann könnten wir letztlich nicht weiter produzieren".