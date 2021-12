Kein Fasching für Schopfloch: Medine sagt alle Sitzungen ab

Die Faschingsgesellschaft Medine Schopfloch e.V. streicht alle geplanten Sitzungen. Unter den aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen könnten die Sitzungen nicht abgehalten werden, teilte Bernd Ludwig, 1. Vorsitzender der Fastnachtsgesellschaft Medine dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit.

Nur 75 Faschingsgäste erlaubt

Statt wie üblich rund 300 Leute, wären in diesem Jahr nur 75 Faschingsgäste erlaubt. Das sei neben der fehlenden Atmosphäre auch aus rein wirtschaftlicher Sicht nicht umzusetzen, so Ludwig weiter. Auch wären bislang erst wenige Karten verkauft worden. Insgesamt hätten in der gesamten Faschingssession 15 Sitzungen sowie zwei Kindersitzungen stattfinden sollen.

Sorgen um Faschings-Nachwuchs in Schopfloch

Zum einen die finanziellen Einbußen, zu anderen sorgt sich Ludwig vor allem auch um den Nachwuchs. Es tue ihm leid, dass die Kinder und Jugendlichen das gesamte Jahr üben und nun wieder nicht auftreten können. Die Elferratssitzungen im vergangenen Jahr mussten ebenfalls aufgrund von Corona ausfallen. Karteninhaber können ihre Eintrittskarten umtauschen. Der Verein wurde im Jahr 1937 gegründet. Seit dem 2. Weltkrieg musste der Verein seine Sitzungen bis auf dieses und das vergangene Jahr noch nie absagen.