Kein Fahrzeug: Zivilschutz in Deggendorf hat eine Lücke

Wie lange kann es dauern, bis für ein kaputtes Feuerwehrauto Ersatz beschafft ist? Das fragen sich die Verantwortlichen der Feuerwehren im Landkreis Deggendorf seit vier Jahren. So lange warten sie bereits auf ein sogenanntes ABC-Messfahrzeug, das den Feuerwehren vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Seit 2019 stehen teure Messgeräte ungenutzt im Deggendorfer Feuerwehrhaus. Das ist kein Zustand, schimpfen die Feuerwehrler!

Leere hinter Tor fünf

Die Garagentore des Deggendorfer Feuerwehrhauses sind der Reihe nach nummeriert. Rückwärts eingeparkt stehen dort verschiedene Einsatzfahrzeuge. Nur hinter Tor 5 parkt nichts mehr. Bereits seit vier Jahren. Denn dieser Stellplatz ist für das sogenannte ABC-Messfahrzeug reserviert, das den Feuerwehren vom Bund für den Zivilschutz zur Verfügung gestellt wird. Bis 2019 war das ein Kleinbus eines italienischen Fahrzeugherstellers. Der ging kaputt, eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen, erklärt der Deggendorfer Stadtbrandinspektor Tim Rothenwöhrer.

Ein Ersatz sei den Verantwortlichen rasch in Aussicht gestellt worden. Vier Jahre ist das her, wiederholt Tim Rothenwöhrer: "Jede Kommune muss den Brandschutz und die technische Hilfeleistung sicherstellen. Man stelle sich vor, es gäbe vier Jahre zum Beispiel keine Drehleiter, das wäre ein No-Go. Aber beim Bund geht das anscheinend."

Zivilschutz hat Lücken

Deggendorfs Landrat Bernd Sibler (CSU) schüttelt beim Blick auf den leeren Garagenplatz im Deggendorfer Feuerwehrhaus den Kopf. Auch er kann nicht verstehen, warum die Ersatzbeschaffung eines vergleichsweise einfachen Transportfahrzeugs so lang Zeit braucht: "Wir sind nicht optimal aufgestellt. Wir haben einen Leidensdruck, denn es geht hier nicht um ein 'nice to have', sondern wir müssen die Einsatzfähigkeit für ganz spezifische Einsatzlagen sicherstellen." Mehrere Anfragen beim zuständigen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) seien laut Sibler ins Leere gelaufen.

Ausrüstung kann nicht genutzt werden

Normalerweise sollte die aufwendige Messausrüstung, die unter anderem Computer, Drucker, GPS-Systeme, aber auch Schutzkleidung für die Einsatzkräfte umfasst, sicher an bestimmten Plätzen in einem Fahrzeug verstaut sein. Jetzt liegt die Ausrüstung in Kunststoffboxen. Und man kann nicht mit ihr üben. "Die Ausbildung hierfür findet an den Feuerwehrschulen statt. Nur muss man da das Fahrzeug mitbringen. Aber wir haben keins, also konnten wir seit vier Jahren niemanden mehr an diesen Geräten ausbilden", klagt Stadtbrandinspektor Tim Rothenwöhrer.

Er fürchtet, dass im Ernstfall bald niemand mehr richtig mit den Gerätschaften umgehen kann. Gedacht sei, dass man in einem Radius um eine Unglücksstelle aus dem Fahrzeug heraus Messungen macht, deren Ergebnisse mittels GPS in Karten in der Leitstelle eingespeist werden. "Jetzt aber kann ich höchstens mit dem Palettenhubwagen über den Hof fahren", sagt Rothenwöhrer ironisch.

Gefahren drohen überall

Wie notwendig das vom Bund finanziertes ABC-Messfahrzeug für die Feuerwehren im Landkreis Deggendorf ist, unterstreicht Kreisbrandrat Erwin Wurzer: "Gerade auf der A3 herrscht dichter Lkw-Verkehr und wir haben dort immer wieder Gefahrguteinsätze. Also Einsätze, bei denen wir mit den Gerätschaften arbeiten..." Wurzer macht Pause und sagt dann: "würden!" Außerdem gebe es zahlreiche Unternehmen in der Region, in denen auch mit radioaktiven Substanzen hantiert werde. Zum Beispiel auch die Kliniken. Darauf müssten die Feuerwehren vorbereitet sein, mahnt der Chef der Deggendorfer Feuerwehren.

Bund stellt Ersatz für Ende des Jahres in Aussicht

Das für die Beschaffung zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe antwortet auf Anfrage von BR24, dass eine Auslieferung für das in Deggendorf ausgesonderte Fahrzeug für das dritte Quartal dieses Jahres vorgesehen sei. Die Verzögerung begründet das Amt damit, dass es sich um Sonderanfertigungen handle.

Lieferprobleme und Produktionsrückstände der Grund

Eine Ersatzbeschaffung sei bereits Anfang 2020 angestoßen worden, es haben aber Lieferprobleme und Produktionsrückstände gegeben. Ganz will man bei den Feuerwehren in Deggendorf noch nicht auf die Nachricht vertrauen. Zu oft sind bisher die Erwartungen enttäuscht worden.