Kein Fahrschein mehr nötig: Augsburg testet neues Ticketsystem

In Bus oder Straßbenbahn ein- und aussteigen, ohne sich große Gedanken wegen der Fahrkarte oder dem besten Tarif zu machen: Das steckt hinter dem neuen Ticketsystem "Be-In/Be-Out", kurz BIBO: Die Stadtwerke Augsburg lassen BIBO von 150 Kunden bis zum Jahresende testen.

Ticketsystem soll automatisch besten Preis ermitteln

Die App soll dann in einer ausgereiften Version auf dem Smartphone automatisch erkennen, wenn die Fahrgäste in einen Bus oder eine Straßenbahn ein- und aussteigen. Am Monatsende wird dann automatisch der günstigste Preis für alle Fahrten des Monats berechnet – von der Monatskarte bis zum Einzelfahrschein.

BIBO erhebt Bewegungsdaten der Fahrgäste

Für das System genutzt werden zum Beispiel die GPS-Daten und der Beschleunigungsmesser der Fahrgast-Smartphones. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wird mit zwei Systemen gearbeitet: Der Stadtwerke-Partner "BlueGo" erhebt die Bewegungsdaten, aber kennt außer einer Nummer für jeden Nutzer keine Kundendaten. Die Stadtwerke bekommen von "BlueGo" lediglich am Monatsende zusammengefasste Daten und nicht die Bewegungsprofile.

Intensive Testphase für smartes Ticketsystem

Noch ist das komplexe System aber nicht ganz ausgereift: Die Nutzer in der Testphase müssen noch mit einem Fingertipp auf dem Smartphone angeben, wann sie in die Verkehrsmittel ein- und aussteigen. Die Stadtwerke wollen in der Testphase prüfen, wie die Systeme im Hintergrund laufen.

Sie wollen herausfinden, ob das System die gefahrene Strecke und die zurückgelegten Haltestellen erkennen kann, ob es auch bei einer größeren Anzahl von Nutzern störungsfrei läuft, und ob es wirklich am Monatsende den besten Preis ermittelt.

Testpersonen dürfen kostenlos fahren

Die 150 Tester haben die Stadtwerke aus ihrem Kundenstamm ausgewählt: Es handelt sich um Fahrgäste, die kein Abo haben und sich bislang Einzel- oder Streifenkarten übers Handy gekauft haben. Im Rahmen des Tests dürfen sie nun bis zum Jahresende kostenlos mit Bus und Straßenbahn fahren. Zuvor hatten die Stadtwerke das System schon intern mit Mitarbeitern getestet.