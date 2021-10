Kein Ende im Streit um Fassaden-Abriss in Neuselsbrunn

Hildegard Mayer kämpft mit den Tränen, als sie zu den Zuschauerstühlen in den großen Saal der Meistersingerhalle in Nürnberg geht. Dorthin war der Prozess um den Abriss der Fassaden an den Hochhäusern im Nürnberger Stadtteil Neuselsbrunn verlegt worden. Die Rentnerin und ihr Mann leben seit vielen Jahren in einem der Häuser. Ihre frühere Mietwohnung hat sie sich als Alterssicherung gekauft. "Doch das, was wir für Alter zurückgelegt haben, ist weg", sagt sie. "Die Wohnung war abbezahlt. Eigentlich wollten wir jetzt den Enkeln auch mal was bieten. Aber das geht nicht mehr." Das Nürnberger Amtsgericht hat den Prozess in die Meistersingerhalle verlegt, um möglichst vielen der rund 500 Betroffenen die Gelegenheit zu geben, den Prozess zu verfolgen. Rund 50 waren dann zum Termin gekommen. Eine Entscheidung wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

Eigentümer bangen um Altersvorsorge

Rund 70.000 Euro haben die Mayers für die Sanierung der Fassade und die Bekämpfung des Schimmels in der Wohnung ausgegeben, der sich während der Fassadenarbeiten in der Wohnung ausgebreitet hat. Hildegard Mayer hat wenig Hoffnung, noch etwas von dem Geld zurückzubekommen.

"Ich habe Angst, dass wir keinen Pfennig bekommen." Hildegard Mayer

Insgesamt geht es um 15,7 Millionen Euro, die die rund 600 Wohnungseigentümer in den Hochhäusern von der Vonovia Immobilien Treuhand GmbH wollen, die damals Hausverwalterin war.

Stadt ordnet Abriss an

Die Stadt Nürnberg hatte im Herbst vor drei Jahren überraschend angekündigt, dass die Fassaden der mehr als 50 Jahre alten Hochhäuser im Stadtteil Neuselsbrunn abgerissen werden mussten. Grund dafür waren brennbare Materialien, die in der Wärmedämmung gefunden worden waren. Im Jahr davor waren 72 Menschen bei einem Hochhausbrand in London ums Leben gekommen. Damals war die Fassade des Grenfell Towers in Flammen aufgegangen. So ein Unglück sollte sich nicht wiederholen.

Zu Lärm und Dreck kommt Schimmel

In Windeseile begannen die Arbeiten: Es wurden Gerüste aufgestellt und die Dämmung mit hohem Sicherheitsaufwand entfernt. Kurz vor Weihnachten 2018 waren die schmutzigen und lauten Arbeiten beendet. Allerdings nicht der Ärger. Denn in den ungedämmten Wohnungen machte sich der Schimmel breit. Die Bewohner mussten so viel heizen wie nie.

War der Abriss überhaupt notwendig?

Die Eigentümer der Wohnungen bestreiten nun, dass der überstürzte Abriss der angeblich brandgefährlichen Baustoffe notwendig war. Sie führen an, dass das dafür notwendige Materialgutachten unzureichend gewesen sei. Außerdem seien die Eigentümergemeinschaften in die Entscheidung über den Abriss nicht ausreichend eingebunden gewesen.

Suche nach Notunterkünften

Der Hausverwalter Vonovia setzt dagegen, dass die Stadt Nürnberg mit der Räumung der fünf Häuser gedroht habe, wenn die Fassadendämmung nicht entfernt worden wäre. Es seien bereits große Notunterkünfte gesucht worden, in denen die Bewohner unterkommen sollten. Deshalb habe der Verwalter keine andere Wahl gehabt, als den Auftrag zum Abriss zu geben. Zu entscheiden, ob das Brandgutachten gut oder schlecht sei, sei nicht Aufgabe einer Hausverwaltung.

Mitte Dezember ist nächster Gerichtstermin

Die Richterin hört sich bei der Verhandlung die Positionen der beiden Parteien an. Aus ihren Nachfragen lässt sich heraushören, dass sie die Entscheidung für den Abriss als sehr schnell empfindet. Sie stellt auch die Daten aus dem Brandschutzgutachten infrage, aufgrund dessen die Entscheidung gefällt worden ist. Außerdem will sie Berechnungen, wie stark die Bewohner durch die erneuerte Dämmung profitiert haben. Daraus lässt sich jedoch noch nichts schließen.

Wie es in dem Verfahren weitergeht, ob Zeugen gehört und ob Gutachten eingeholt werden, wird die Richterin in der Woche vor Weihnachten verkünden. Mit einer Entscheidung, ob die Mayers und die anderen Betroffenen die Kosten für Abriss und Sanierung der Fassadendämmung zurückbekommen werden, ist dann jedoch wohl nicht zu rechnen.