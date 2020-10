Kein Einlass wegen Corona-Regeln: Massenschlägerei vor Kneipe

Bis zu 100 Personen sind aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht in eine Marktredwitzer Kneipe eingelassen worden und entluden ihre Wut in einer Massenschlägerei. Mehrere Streifen waren nötig, um diese am frühen Sonntagmorgen (04.10.20) aufzulösen, sagte die Polizei auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

22-Jähriger löst Massenschlägerei in Marktredwitz aus

Das besagte Lokal in der Flottmannstraße ist laut Polizei derzeit eines der wenigen im Raum Marktredwitz, das geöffnet hat. Allerdings sei aufgrund der Corona-Bestimmungen nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig zugelassen.

Ausgelöst wurde die Massenschlägerei durch einen 22-Jährigen. Der Türsteher der Bar wollte aufgrund der erreichten Maximalanzahl den Eingang versperren. Der 22-Jährige verschaffte sich aber gewaltsam Zutritt und schlug dabei dem Türsteher mit der Faust ins Gesicht. Letzterer wehrte sich daraufhin ebenfalls mit Gewalt und brachte den Angreifer nach draußen.

Täter uriniert in Polizeiwache

Vor der Kneipe befanden sich 80 bis 100 Personen, die ebenfalls hineinwollten und "hochgradig aggressiv" waren, so die Polizei auf BR-Nachfrage. Daraufhin kam es zu einer Massenschlägerei, die aus drei Konfrontationen gleichzeitig bestand.

Vor allem drei polizeibekannte Personen fielen dabei auf: Sie traten und schlugen auf zwei weitere Männer ein. Die beiden mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die drei Treter flüchteten zunächst, konnten aber wenig später festgenommen werden. Einer der drei urinierte anschließend in die Wache der Polizeiinspektion Marktredwitz.

Bodycams filmen Schlägerei

Die drei Männer und der 22-Jährige erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher bzw. einfacher Körperverletzung. In den kommenden Tagen kann es aber noch zu weiteren Anzeigen kommen: Die Schlägereien wurden sowohl von Bodycams der Einsatzkräfte als auch von Überwachungskameras gefilmt.

Die Polizei ist aktuell dabei, die Aufnahmen auszuwerten. Wie viele Personen identifiziert werden können, ist im Moment noch nicht absehbar.