Kein Datenmissbrauch von Reichsbürger an Pleinfelder Schulen

Der im Dezember festgenommene IT-Fachmann und mutmaßliche Reichsbürger Harald P. hat wohl keine personenbezogenen Daten der Pleinfelder Grund- und Mittelschule ausgelesen oder exportiert. Das hat nach Abschluss umfassender Untersuchungen die Marktgemeinde Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in einem Schreiben am Freitag mitgeteilt

Nach externer Überprüfung: Keine Hinweise auf Datenmissbrauch

Die Marktgemeinde hat durch eine externe Firma überprüfen lassen, ob der Mann sensible Daten der Grund- und Mittelschule Pleinfeld heruntergeladen oder weitergeleitet hat. Die Experten hätten der Mitteilung zufolge nicht alle ermittelten IP-Adressen vollständig zuordnen können. Es seien aber keine Hinweise gefunden worden, dass "durch den externen Dienstleister Harald P. personenbezogene Daten ausgelesen und/oder exportiert wurden".

Ein Datenmissbrauch sei nicht erkennbar und könne somit nahezu ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Ein weiteres Handeln sei nach Rücksprache mit dem Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem zuständigen Datenschutzbeauftragten nicht nötig.

IT-Experte wird bei Reichsbürger-Razzia festgenommen

Nach der großen Reichsbürger-Razzia im Dezember hatten Nachforschungen eines gemeinsames Rechercheteams von Bayerischem Rundfunk, Nürnberger Nachrichten und Weißenburger Tagblatt gezeigt, dass der mutmaßliche Reichsbürger Harald P. als IT-Experte für die Marktgemeinde Pleinfeld tätig war. Harald P. aus Unterfranken war demnach bis zu seiner Festnahme als externer Dienstleister für den technischen Betrieb der IT an zwei Schulen in Pleinfeld verantwortlich und hatte damit umfangreichen Zugriff auf Daten. Die Gemeinde entzog dem Mann demnach sofort Administratorenrechte und änderte Passwörter.

Der Bürgermeister von Pleinfeld, Stefan Frühwald (CSU), erstattete zudem Anzeige gegen Unbekannt. Um den Fall aufzuklären, erhielt der CSU-Politiker auch Hilfe vom Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.