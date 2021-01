Kein "Click & Collect": Unmut über geschlossene Büchereien

Im Internetkatalog ein paar Bücher bestellen und sie bei der Bücherei vor Ort abholen - das ist derzeit in Bayern nicht möglich. In der aktuellen Verordnung zum Infektionsschutz heißt es kurz und knapp: "Bibliotheken und Archive sind geschlossen." Derzeit sind nur reine Liefer- und Bringdienste gestattet.

Doch an diesem Zustand gibt es zunehmend Kritik, beispielsweise von der SPD-Landtagsabgeordneten Margit Wild. Sie spricht von einem "Armutszeugnis der Staatsregierung" - und erwartet, dass "Click & Collect" auch bei den Büchereien möglich wird. "Ich rufe an oder melde mich per Internet - und dann hole ich mir die Bücher ab", erläutert Wild das mögliche Vorgehen auf BR-Anfrage. Zum Abholen müsse man die Bücherei dann gar nicht betreten.

Wild: Nicht jeder kann sich Bücher kaufen

"Wenn ich einkaufen darf im Supermarkt, wo ich teilweise zwischen den Regalen eine sehr enge Kontaktaufnahme haben könnte, dann muss ich doch auch eine Bücherei betreten können", sagt die SPD-Politikerin. Nicht jeder könne sich während der Corona-Pandemie Bücher kaufen. Auch für die vielen Schüler im Distanzunterricht könnten Büchereien eine wertvolle Ergänzung sein. Angesichts der ab Montag geltenden FFP2-Maskenpflicht in Geschäften sagt die SPD-Politikerin: Mit einer FFP2-Pflicht könne man auch Büchereien und Bibliotheken wieder ganz öffnen.

Vor einer möglichen Öffnung der Büchereien geht es aber um die Frage nach "Click & Collect". Auch die Münchner Stadtbibliothek hofft, dass es diese Möglichkeit bald gibt. Auf BR-Anfrage teilt Direktor Arne Ackermann mit: Sehr gerne würde man die Menschen in München "in diesen Wochen mit einem breiten Medien- und Serviceangebot unterstützen".

Stadtbibliothek München hat mobilen Lieferdienst

Einstweilen bleibt der Münchner Stadtbibliothek nur eine andere Möglichkeit, einigen Menschen in der Stadt Bücher auszuleihen. "Wir freuen uns sehr, dass unser mobiler Mediendienst wieder fahren darf", sagt Ackermann. "So können wir kontaktlos die Versorgung von Menschen sicherstellen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder aus diversen krankheitsbedingten Gründen ans Haus gebunden und besonders isoliert sind." Es sei gut, "dass wir zumindest an dieser Stelle unseren Auftrag wahrnehmen können".

Warum in Bayern für Büchereien kein "Click & Collect" möglich ist - auf diese Nachfrage hat das bayerische Gesundheitsministerium bislang nicht reagiert. Für eine andere Regelung hat sich die Landesregierung in Baden-Württemberg entschieden: Dort dürfen die Büchereien derzeit "Click & Collect" anbieten.

Bürgermeister schreibt Brief an Staatskanzlei-Chef

Auch der Bürgermeister der oberbayerischen Stadt Olching, Andreas Magg (SPD), will sich dafür einsetzen, den Bibliotheken im Freistaat "Click & Collect" zu ermöglichen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat Magg daher einen Brief an Bayerns Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) geschrieben. Laut dem Bericht betont Magg in dem Schreiben, er halte es wegen der Schließung von Schulen und Kitas für wichtig, Eltern und Kinder mit Lesestoff zu versorgen. Die Übergabe von Büchern, DVDs und CDs könne ja ausschließlich im Freien stattfinden.