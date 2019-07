Kein Chlorgas ausgetreten: Entwarnung in Rehau

Kein Chlorgas-Austritt in Rehau im Landkreis Hof: Nach Angaben der integrierten Leitstelle haben die Einsatzkräfte die Lage im Griff. Der ausgetretene Gefahrenstoff könne relativ schnell und problemlos entfernt werden.

Drei Menschen verletzt

Bei dem Vorfall wurden drei Menschen verletzt, zwei davon wurden in eine Klinik gebracht. Die Einsatzkräfte werden abgezogen, die Sperrung aufgehoben. Über 200 Rettungskräfte waren im Einsatz. Alle Mitarbeiter des Leder verarbeitenden Betriebs konnte das Gebäude verlassen. Da die Fabrik in der Innenstadt liegt, wurden nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Anwohner in Sicherheit gebracht.