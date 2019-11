"Kein Chaos" für Augsburger München-Pendler: Pro Bahn lobt DB

Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte vor großen Problemen im Zugverkehr zwischen Augsburg und München gewarnt. Denn wegen einer Großbaustelle am Bahnhof Ulm fallen viele Fernzüge aus. Zu einem Chaos sei es bisher aber nicht gekommen.

DB bietet Zusatz-Züge an

Pro Bahn sieht dafür zwei Gründe: Zum einen habe die Deutsche Bahn im Fernverkehr zusätzliche Züge aus die Schiene gebracht, wenn auch erst auf Drängen des Fahrgastverbands. Zum anderen erfülle DB Regio derzeit die zugesagten Kapazitäten, sprich: Weil viele Ersatz-Fahrzeuge eingesetzt würden, falle nicht so viel aus wie sonst.

Fahrgastverband dankt den Bahn-Technikern

Pro Bahn bedankt sich in einer Mitteilung bei den Mitarbeitern der DB, die Züge organisiert und gewartet hätten. Erst in zwei Wochen soll sich die Lage im Fernverkehr auf der Strecke Augsburg-München normalisieren; dann ist die Neubaustrecke aus Stuttgart in Ulm angeschlossen und die Fernzüge können wieder ungehindert fahren.