Kein Bürgerentscheid zu Luxus-Hotel am Festspielhaus Füssen

Der Stadtrat Füssen hat in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag (30.7.) die Bauleitplanungen für ein Hotel neben dem Festspielhaus am Forggensee eingestellt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Damit hat sich auch der Bürgerentscheid gegen die Hotel-Pläne erledigt. Manfred Rietzler, der Eigentümer des Festspielhauses hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er seine Pläne für das Hotel zurückzieht. Zu groß war in seinen Augen der Widerstand gegen das Projekt. Dem Füssener Stadtrat fehlte dadurch die Grundlage für die Aufrechterhaltung der Bauleitplanungen.

Wie geht es weiter mit dem Festspielhaus?

In einem zweiten Beschluss sprachen sich die Räte für eine nachhaltige Sicherung des Festspielhauses aus. Die Verwaltung soll nun mit Festspielhaus-Betreiber Manfred Rietzler über dessen weitere Pläne sprechen und erörtern, wie das Festspielhaus „als wichtige Kultureinrichtung für Füssen und das Allgäu“ langfristig erhalten werden kann. Bürger sollen bei künftigen Entwicklungen und Projekten rechtzeitig miteinbezogen werden.