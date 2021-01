Kein Bürgerentscheid über Bauschutt-Deponie in Helmstadt

Mit neun zu sechs Stimmen hat der Gemeinderat gegen die Zulassung gestimmt. Ein möglicher Bürgerentscheid zur weiteren Auffüllung einer Bauschuttdeponie in Helmstadt im Landkreis Würzburg wird somit voraussichtlich nicht stattfinden. Dafür hatte eine Bürgerinitiative zuvor Unterschriften gesammelt. Der Auftrag an die Gemeinde lautete "alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen", um eine Ausweitung einer Bauschuttgrube der Firma Beuerlein zu verhindern.

Firma Beuerlein will DK1-Bauschutt abladen

Die Bauschuttdeponie beschäftigt den Gemeinderat in Helmstadt schon seit einigen Monaten. Die Firma Beuerlein will auf einem etwa sechs Hektar großen Areal zukünftig Material der Deponie Klasse 1 (DK1) verfüllen. Dazu gehören etwa Bauabfälle, Gleisschotter oder Glas. Bislang gibt es nur eine Zulassung für sogenanntes Z2-Material, dieses ist weniger schädlich. Trotzdem sollen weiterhin nur "minderbelastete mineralische Abfälle" auf der Deponie landen, verspricht Geschäftsführer Steffen Beuerlein. Also explizit keine Dämmstoffe oder Asbest, wie er sagt.

Initiative will Ausweitung der Deponie verhindern

Die Initiative "Bürger für ein lebenswertes Helmstadt" ist jedoch skeptisch. "Wir sind nicht gegen die Firma Beuerlein, sondern gegen die DK1-Deponie", sagt Thomas Pilzer, einer der Sprecher der Initiative. Die Schuttmenge auf der Deponie würde voraussichtlich steigen. Pilzer und seine Mitstreiter befürchten außerdem, dass die jetzige Zulassung lediglich der Anfang für weitere Ausweitungen ist.

Dass Bauabfälle irgendwo hinmüssen, sei logisch und nachvollziehbar. Doch Pilzer fragt sich: "Muss denn alles zu uns?"

Befürchtungen zur Qualität des Grundwassers

Die Firma Beuerlein wiederum argumentiert mit der Nähe ihrer Deponie und stellt die Gegenfrage: Soll Bauschott aus Franken zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden? Das wäre weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.

Außerdem fürchtet die Initiative, dass durch die DK1-Deponie Schadstoffe ins Grundwasser gelangen könnten. Teil der Deponie wäre aber auch eine durchgängige Kunststoffschicht, die im Boden verlegt wird. Sie soll eine Belastung des Wassers verhindern. So sehen es die Planungen vor.

Entscheidung über Zulassung liegt nicht bei Gemeinde

357 gültige Unterstützerstimmen hat die Initiative insgesamt abgegeben. 2.700 Einwohner zählt die Marktgemeinde. Dass sich der Gemeinderat nun gegen einen Bürgerentscheid entschieden hat, lag auch an Zweifeln zur Zulässigkeit des Begehrens. Konkret ging es um die Fragestellung: "Stimmen Sie dafür, dass die Gemeinde Helmstadt alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzt, um die geplante DK1 Deponie der Fa. SBE GmbH & Co.KG (Anm. d. Red.: gemeint ist die Firma Beuerlein) auf dem Gebiet der Gemeinde Helmstadt zu verhindern?"

Welcher Handlungsauftrag sich jedoch daraus ergeben würde, war aus Sicht von Bürgermeister Tobias Klembt (CSU) unklar. Denn für die Zulassung zuständig ist das Bergamt Nordbayern in Bayreuth. Die Gemeinde habe nur wenig Einfluss, sagt Klembt.

Landratsamt hatte Zurückweisung empfohlen

Klembt sagt weiter, dass er "weiterhin den Dialog mit den Beteiligten pflegen" will. Thomas Pilzer von der Bürgerinitiative ist dennoch enttäuscht: "Wir wissen, dass die Entscheidung beim Bergamt liegt. Aber es gibt trotzdem politische Einflussmöglichkeiten." Pilzer ärgert sich vor allem wegen einer Empfehlung des Landratsamtes. Das hatte im Vorfeld zur Zurückweisung des Bürgerbegehrens geraten.