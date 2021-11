Kein Bonus mehr für Agrardiesel? Landwirte empört

Mähdrescher, Traktor, Häcksler – landwirtschaftliche Maschinen brauchen für die Arbeit eine Menge Sprit. Bisher bekommen die Bauern etwa 21 Cent pro Liter Diesel zurückerstattet. Das Umweltbundesamt hat nun vorgeschlagen, den Steuervorteil für den Agrardiesel abzuschaffen.

Der Grund: Es sei eine Subvention, die dem Klima schadet. Das Umweltbundesamt schlägt vor, klimaschädliche Subventionen zu streichen, um mehr öffentliche Gelder für klimafreundliche Investitionen zur Verfügung zu haben. Das Geld könnte stattdessen zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet werden, um ökologische Leistungen zu honorieren oder nachhaltige Einkommensquellen zu fördern.

Landwirte sind verärgert

Bei den Landwirten allerdings stößt diese Idee auf Unverständnis. Es könne nicht sein, dass der Agrardiesel stärker besteuert wird, aber die Alternativen fehlen, betont Landwirt Simon Sedlmair aus dem Landkreis Dachau. Es wäre etwas anderes, wenn es bereits eine Technik gäbe, auf die man sofort umsteigen kann, aber das sei aktuell noch nicht möglich.

Auf den Feldern läuft momentan die Ernte für Zuckerrüben und Körnermais, einige Acker müssen gepflügt und für nächstes Jahr vorbereitet werden. 25 bis 45 Liter Diesel kann ein Traktor so pro Stunde verbrauchen. Da der Spritverbrauch nicht auf der Straße stattfindet, sondern vor allem auf dem Feld, um Lebensmittel zu erzeugen, gab es für Landwirte bisher den Steuerbonus.

EU-Wettbewerb: Jedes Land hat eine andere Regelung

Bei der Höhe der Agrardieselsteuer liegen deutsche Landwirte aktuell im Mittelfeld. In den Nachbarländern Frankreich und Polen müssen die Bauern mehr bezahlen. In Italien, Spanien oder Dänemark zahlen Bauern mindestens 15 Cent pro Liter weniger für ihren Diesel.

Landwirt Simon Sedlmair lehnt einen nationalen Alleingang konsequent ab. Man brauche die Subvention, um im EU-Wettbewerb mithalten zu können. Es mache ihm Sorgen, dass die deutschen Bauern sonst immer mehr ins Aus gedrängt werden. Etwa 4.000 bis 8.000 Euro mache der Dieselbonus bei einem durchschnittlichen Betrieb in Bayern immerhin aus.

Bayern spricht sich für Steuerbonus aus

Auch Bayern lehnt die Abschaffung der Steuervergünstigung für landwirtschaftlichen Diesel deshalb ab. Die heimische Landwirtschaft sei bereits in einer sehr schwierigen und herausfordernden Situation, so Finanzminister Albert Füracker (CSU). Drastisch steigende Energie- und Spritkosten, fallende Preise für ihre Produkte und internationale Konkurrenz verschärfen die Lage der Landwirte demnach zunehmend.

Was tankt der Traktor von morgen?

Wie es in Zukunft ohne Diesel weitergehen könnte, daran forscht das Technologie- und Förderzentrum in Straubing. Dort wird seit Jahren untersucht, was die Traktoren von morgen tanken. Biomethan, Biodiesel, Pflanzenöl oder doch Strom?

Laut Abteilungsleiter Edgar Remmele könne ein Hoflader oder Futtermischwagen leicht elektrifiziert werden. Im mittleren Leistungsbereich sei Methan ein sehr guter Kraftstoff. Bei den großen Traktoren, Feldhäckslern oder Mähdreschern brauche man aber Antriebsmittel wie Biodiesel oder Pflanzenkraftstoffe. Erst vergangene Woche habe er einen Harvester gemessen, der bereits 8.000 Betriebsstunden mit Pflanzenkraftstoff absolviert hat. Der müsse wirklich viel Leistung bringen, doch das funktioniere sehr gut.

Der Startschuss fehlt

Auch mit verschiedenen Landmaschinenherstellern arbeitet das Straubinger Forschungszentrum zusammen. Überlegungen und Projekte gibt es einige. Aber wie konkret ist das? Laut Edgar Remmele haben die Landmaschinenhersteller das Know-how, um Traktoren mit Biodiesel oder Pflanzenkraftstoff auf den Markt zu bringen.

Allerdings fehle der Startschuss: "Die Landmaschinenhersteller warten auf die Nachfrage aus der Landwirtschaft. Die Landwirte warten auf das Angebot aus der Landmaschinenindustrie." So fasst Edgar Remmele das Problem zusammen. Außerdem betont er, dass es unbedingt sichere Rahmenbedingungen braucht, damit der Umstieg von Dieselkraftstoff auf alternative Antriebe gelingen kann.

Eine Sofort-Lösung gibt es nicht

Noch gibt es aber keine Lösung, die Diesel als Treibstoff von heute auf morgen sofort und flächendeckend verdrängen könnte. Wenn es nach den Landwirten geht, dann sollte zuerst Kerosin als Treibstoff für Flugzeuge besteuert werden.