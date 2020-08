Kein Badeunfall: Polizei findet vermisste Frau aus Füssen

Polizeitaucher und die Wasserschutzpolizei hatten am Sonntag noch den Forggensee abgesucht, um die vermisste Frau aus Füssen zu finden. Befürchtet wurde ein möglicher Badeunfall: Der Stausee liegt flussabwärts von der Stelle am Lech, zu der die Frau am Donnerstag für einen Badeausflug aufgebrochen war und nicht zurückkam.

Polizei findet Frau in Rieden am Forggensee

Am Nachmittag wurde die Frau dann in Rieden am Forggensee von einer Polizeistreife erkannt. Auf den ersten Blick war sie unverletzt, dennoch brachten die Beamten die Frau zum Gesundheitscheck vorsorglich in ein Klinikum. Warum sie sich tagelang nicht bei ihren Angehörigen gemeldet hat ist noch nicht bekannt. Der Lebensgefährte der Frau hatte sie am Donnerstagabend als vermisst gemeldet.