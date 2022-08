Kein Alkohol, keine Musik: Diese Verbote gelten nun in Würzburg

In weißen Warnwesten für gegenseitiges Verständnis

Außerdem startet an diesem Wochenende das neu eingeführte "Allparteiliche Konfliktmanagement" seine Rundgänge in Würzburg. Das bedeutet, dass ab sofort Zweierteams entlang der Partymeilen unterwegs sind. Sie sollen für Verständnis bei Feiernden und Anwohnern werben. Träger des Konfliktmanagements ist die Evangelische Jugendhilfe der Diakonie. "Uns geht es darum eine Brücke zu schlagen, zwischen denen, die Feiern wollen, und denen, die am öffentlichen Raum wohnen", sagt Jenifer Gabel, die das Projekt bei der Jugendhilfe betreut.

In einer Pilotphase bis September will die Evangelische Jugendhilfe zwölf Personen als Mediatoren beschäftigen. Sie sollen zunächst insbesondere im Bereich des Stadtteils Sanderau unterwegs sein, jeweils von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts. "Der wichtigste Teil ist in den ersten Abendstunden, wenn die Menschen auch noch gut ansprechbar sind", sagt Jenifer Gabel. Die Zweierteams sind an ihren weißen Warnwesten zu erkennen.