Kein Alkohol auf Theresienwiese: Wiesn-Chef ruft zur Vernunft

An diesem Samstag wäre es eigentlich soweit gewesen: Doch ein "O'zapft is" wird auf der Theresienwiese nicht zu hören sein. Für den Münchner Wirtschaftsreferenten und städtischen Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner ist es bitter, dass das Oktoberfest dieses Jahr nicht stattfindet. Doch trotz der Absage haben sich laut Baumgärtner in den sozialen Medien bereits mehrere Feierwillige für Samstagvormittag auf der Theresienwiese verabredet. An die richtet der Münchner Wiesn-Chef im B5-Interview der Woche einen dringenden Appell.

"Deswegen ist meine Bitte mein Aufruf: Geht in das Wirtshaus eurer Wahl, ob zuhause oder in München, geht nicht auf die Wiesn, feiert im Wirtshaus, das ist einfach besser." Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt München und städtischer Wiesn-Chef

Alkoholkonsum auf der Theresienwiese: Bußgeld bis 500 Euro

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kurz LGL, meldet für die Landeshauptstadt einen Inzidenzwert von 50,7 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Ab einem Inzidenzwert von 50 drohen in München massive Einschränkungen. Damit der Inzidenzwert nicht noch weiter steigt, hat die Stadt für die Theresienwiese ab Samstagvormittag 9 Uhr ganztägig ein Alkoholverbot erlassen. Wer trotzdem auf der Theresienwiese beim Alkoholkonsum oder Verkauf erwischt wird, muss mit einem Bußgeld zwischen 150 und 500 Euro rechnen.