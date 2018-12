Kein Alkohol am Münchner Hauptbahnhof

Das Alkoholverbot rund um den Münchner Hauptbahnhof gilt ab 1. August 2019. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPD und CSU verabschiedet.

Weichen Trinker auf andere Viertel aus?

Die anderen Stadtratsfraktionen lehnten den Antrag ab. Der Grund: Sie fürchten, dass die sogenannten Stammsteher nur in andere Viertel bzw. angrenzende Straßenzüge verdrängt würden und damit neue soziale Brennpunkte an anderen Orten der Stadt entstehen.

Münchner Polizei befürwartet Alkoholverbot

Diesem Argument konnte der Vertreter der Münchner Polizei nicht folgen. Er sprach sich vehement für ein Alkoholverbot aus und warnte vor Verhältnissen wie am Frankfurter Hauptbahnhof. Eine gewisse Verdrängung sei zudem erwünscht, um die Höhe der Kriminalität am Hauptbahnhof einzudämmen.

Streetworker sollen Alkoholkranken helfen

Damit alkoholkranke Menschen nicht einfach aus dem öffentlichen Raum verbannt bzw. verdrängt werden, schlug die SPD in einem Änderungsantrag ein niederschwelliges Betreuungsverbot für alkoholkranke Menschen rund um den Münchner Hauptbahnhof vor. Demnach sollen Streetworker in einem Begegnungszentrum Hilfsangebote geben. Diesem Änderungsantrag stimmten alle Fraktionen im Kreisverwaltungsausschuss zu. Das Angebot soll zunächst in einem Bus erfolgen, bis entsprechende Räumlichkeiten rund um den Münchner Hauptbahnhof angemietet werden können. Aus diesem Grund tritt das Alkoholverbot anstatt im Januar erst im August 2019 in Kraft. Das Alkoholverbot muss in der morgigen Vollversammlung des Münchner Stadtrates noch formal beschlossen werden.

Derzeit gilt Alkoholverbot nur nachts

Bislang galt das Verbot nur zwischen 22 Uhr nachts und sechs Uhr früh. Das nächtliche Alkoholverbot wurde bereits vor gut zwei Jahren beschlossen. Seitdem gibt es spürbar weniger Beschwerden über Pöbeleien, Belästigungen und Gewalt. Ablesbar ist das zum Beispiel an der Statistik zu den sogenannten Rohheitsdelikten. Dazu zählen etwa Raub oder Köperverletzung. Die Zahl ging von 155 auf 92 Fälle pro Jahr zurück. Nachts hat sich die Situation also entspannt.