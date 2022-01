Kein 2G plus für Gaststätten: Reaktionen aus der Oberpfalz

Bayern verzichtet - anders als fast alle anderen Bundesländer - auf schärfere Corona-Regeln für Gaststätten. Im Freistaat bleibt es dabei, dass Geimpfte und Genesene ohne zusätzlichen Test, beziehungsweise ohne Auffrischungsimpfung, in Restaurants gehen dürfen. Es gilt also weiterhin die 2G-Regel und nicht 2G plus, wie Bund und Länder vergangenen Freitag mehrheitlich vereinbart hatten.

"Stand heute": 2G in der Gastro bleibt

Die bayerische Corona-Verordnung - dort ist für Gaststätten 2G vorgeschrieben - soll nun ohne besondere inhaltliche Änderungen verlängert werden, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Jedenfalls "Stand heute" bleibe man in der Gastronomie bei der 2G-Regel.

Restaurant-Gäste verunsichert

So mancher Restaurant-Betreiber sieht den Sonderweg der Bayerischen Staatsregierung der Regierung mit gemischten Gefühlen. Elmar Vollath betreibt ein Wirtshaus am Neupfarrplatz in Regensburg. Zwar sei es besser für die Gastronomie als 2G plus, sagt Vollath. Aber bereits jetzt kämen sehr wenige Gäste, weil diese durch das Auf und Ab der Regierung in Sachen Corona-Maßnahmen verunsichert seien. Vollath wünscht sich daher eine klare Linie in Sachen Corona-Maßnahmen auf Bundesebene.

Restaurantbetreiber: "Gäste machen ihre Regeln selber"

Ähnlich sieht das Winfried Freisleben. Er betreibt ein Restaurant in der Regensburger Altstadt. Ob 2G oder 2G plus, das sei ihm egal, Hauptsache das "Hickhack" der Regierung höre endlich auf: "Ich hätte gerne eine gerade Linie und, wenn es denn sein soll, noch mal im Januar dicht. Dann weiß man, was ist, und dann kommen wir wieder raus aus der Nummer. Aber dieses Geschaukel ist ein leiser Tod."

In seinem Restaurant herrschten bereits ohnehin strengere Regeln. "Meine Gäste machen ihre Regeln selber. Sie erwarten, dass ich als Betreiber auf sie aufpasse. Sie wollen Abstand und Sicherheit." Daher lastet Freisleben sein Restaurant nur zur Hälfte aus. Dabei dürfte er sein Restaurant vollmachen. "Ich beschränke mich aber auf 40 bis 50 Leute, um ein bisschen Distanz herbeizuführen und um zu zeigen 'ihr könnt bei mir beruhigt zu Abend essen'."

Wirtshausbetreiber: "Könnte mit 2G plus leben"

Eine Entscheidung für 2G plus hätte dem Wirtshausbetreiber nichts ausgemacht: "Wir haben ein Publikum, das ein gewisses Alter hat. Da sind die meisten schon dreimal geimpft. Ich glaube wir könnten sogar mit 2G plus leben". Ausfälle bei den Besuchern, so der Betreiber, gäbe es in so einem Fall bei Familien, weil da jüngere Leute dabei sind, die zum Teil noch nicht geboostert seien.

Weiter 2G plus für Kulturveranstaltungen

Im Kulturbereich gilt derweil weiterhin die 2G plus-Regel. Besucherinnen und Besucher brauchen zum Beispiel für einen Theater- oder Kinobesuch zusätzlich zu ihrem Impfnachweis einen negativen Test oder müssen geboostert sein. Zusätzlich gilt, dass die Spielstätten nur zu 25 Prozent ausgelastet werden dürfen.

Theaterleiterin: "Macht mich wütend"

Die Entscheidung der Staatsregierung gegen 2G plus in der Gastronomie stößt bei Kulturschaffenden auf Unverständnis. Undine Schneider ist Leiterin des Turmtheaters in Regensburg. Für sie stellt sich an dieser Stelle die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. "Ich bitte wirklich auch bei uns mal draufzuschauen, ob das noch sinnvoll ist", so die Theaterleiterin, "Das macht mich wütend."

Theater vs. Großveranstaltungen

Die Theaterleiterin plädiert für eine differenzierte Betrachtung von Kulturveranstaltungen und warnt davor, Theaterspielstätten mit Großveranstaltungen gleichzusetzen. "Bei uns sitzen die Leute momentan mit Abstand und Maske da. Wer geht zusammen ins Theater? Das sind befreundete Leute, Familie. Die sitzen zusammen, und fahren danach im selben Auto wieder nach Hause."

Plädoyer für Lockerung der Auslastungsregel

Eine Lockerung bei der strikten Auslastungsregel von 25 Prozent würde bereits vielen Spielstätten helfen, plädiert Undine Schneider vom Turmtheater Regensburg. "Das wäre zwar für unser Turmtheater noch immer nicht genug. Wir machen da auch noch minus. Aber für Bühnen mit 199 Plätzen - da gibt es viele in Bayern - denen würde man schon helfen, indem man sagt, wenigstens 50 Prozent reinlassen."