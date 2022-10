Keime nachgewiesen: Trinkwasser in Rimpar muss abgekocht werden

Die rund 8.000 Menschen in Rimpar im Landkreis Würzburg müssen ab sofort ihr Trinkwasser abkochen. Zudem soll das Wasser gechlort werden. Das ordnete das Gesundheitsamt in Würzburg am Donnerstag an. Im Trinkwasser seien bei einer kürzlich erfolgten Probeentnahme sogenannte "E-Coli und coliforme Bakterien" nachgewiesen worden, so das Landratsamt. Die Gemeinde sei aufgefordert worden, die Ursache für die Verunreinigung mit den Fäkalbakterien zu ermitteln.

Wasser muss gechlort werden

Nun müsse das Wasser vor der Verwendung abgekocht werden, bis es im gesamten Versorgungsgebiet gechlort sei und bei weiteren Proben keine Bakterien mehr nachgewiesen werden. Eine Liste, wer und welche Straßenzüge vom Abkochgebot betroffen sind, gibt es auf der Internetseite des Marktes Rimpar.

Auch vor Zähneputzen abkochen

Zum Abtöten von Krankheitserregern muss das Trinkwasser der Anordnung zufolge einmal sprudelnd aufgekocht und dann langsam abgekühlt werden. Erst dann könne das Wasser getrunken oder zum Kochen oder Waschen von Lebensmitteln verwendet werden. Auch zum Zähneputzen oder zum Abspülen von Geschirr von Hand sowie zu medizinischen Zwecken wie der Wundreinigung oder dem Nasenspülen solle nur abgekochtes Wasser genutzt werden.

Haustiere nicht gefährdet

Haustiere können das Wasser der Mitteilung zufolge hingegen ungekocht trinken, da sie ein robustes Immunsystem hätten und in der Natur ebenfalls nicht keimfreies Wasser trinken würden. Das Abkochgebot sei eine Vorsichtsmaßnahme – von einer konkreten Gefährdung sei nicht auszugehen, so das Landratsamt.