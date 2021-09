Keime: Landkreisbewohner sollen Trinkwasser abkochen

Die Bewohner von Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach und mehrerer Gemeinden im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sollen ihr Trinkwasser vor Gebrauch abkochen. Bei Messungen an einem Hochbehälter seien am Dienstag (08.09.) geringe Mengen von coliformen Bakterien und Enterokokken nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher der Steinwaldgruppe, die auch für die Wasserversorgung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zuständig ist.

Gesundheitsamt: Wasser abkochen

Das Gesundheitsamt habe daraufhin vorsichtshalber ein Abkochgebot ausgesprochen, so der Sprecher. Es gilt im Kreis Neustadt an der Waldnaab für die Gemeinden Etzenricht, Kohlberg, Luhe-Wildenau sowie den Zweckverband Mantel-Weiherhammer.

Weitere Proben in Untersuchung

Am Mittwoch (08.08.) habe man bereits weitere Proben genommen, die aktuell noch untersucht würden. Sollten sie negativ ausfallen, könne das Trinkwasser kurzfristig wieder problemlos genutzt werden, so der Sprecher weiter. Ohnehin gelte das Abkochgebot nur für den Verzehr. Zur Körperhygiene könne das Wasser problemlos genutzt werden.