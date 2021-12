Keime in Wunsiedel: Bürger sollen Trinkwasser abkochen

In Wunsiedel muss bis auf Weiteres das Trinkwasser abgekocht werden. Wie das Gesundheitsamt am Freitagmittag mitteilt, sind in der Trinkwasserversorgungsanlage Wunsiedel sogenannte coliforme Keime festgestellt worden.

Abkochanordnung auch für Ortsteile von Wunsiedel

Die Abkochanordnung gilt für das Stadtgebiet Wunsiedel und die Ortsteile Holenbrunn, Schönbrunn/Furthammer, Valetsberg, Breitenbrunn und Göringsreuth. Das Gesundheitsamt hat alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, zum Beispiel die Chlorung des Wassers, um die Ursache der Verunreinigung zu beseitigen.