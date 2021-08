Keime im Wasser: Weiterhin Abkoch-Gebot in Zeil und Ebelsbach

Am Samstag hatte der Bürgermeister von Zeil am Main, Thomas Stadelmann (SPD), den BR darüber informiert, dass im Trinkwasser des Wasserzweckverbandes Zeil-Ebelsbach coliforme Keime gefunden worden waren. Die Bevölkerung der beiden Orte wurde gebeten, das Trinkwasser vor Gebrauch abzukochen.

Probe ergab 25 Keime pro Liter

Das Abkoch-Gebot für die rund 7.500 Menschen in beiden Orten bestehe bis auf Weiteres, wie Ebelsbachs Bürgermeister, Martin Horn, gegenüber dem BR am Sonntag bestätigt. Bisher habe eine Wasserprobe im 3.000 Kubikmeter umfassenden zentralen Hochbehälter Ziegelanger eine Belastung von 25 coliformen Keimen pro Liter nachgewiesen.

Weitere Proben für Montag geplant

Es sei bisher nicht möglich gewesen, weitere Proben zu entnehmen, da das damit beauftragte Prüfinstitut am Wochenende nicht arbeite, so Horn. Dies solle aber am frühen Montagmorgen geschehen.

Fehler bei der Probenentnahme?

Wie es zu der möglichen Verunreinigung des Trinkwassers kommen konnte, ist weiterhin unklar. Die weiteren Proben sollten unter anderem Erkenntnis darüber bringen, ob es sich möglicherweise um einen Entnahmefehler gehandelt habe. Sollten weiterhin Keime im Trinkwasser nachgewiesen werden, sollten die Proben dabei helfen, die Verunreinigung zu lokalisieren. Daraufhin würde das Wasser durch Chlorung gereinigt und die entsprechend betroffenen Leitungssysteme gespült, bestätigt Ebelsbachs Bürgermeister Horn.

Wasser sprudelnd aufkochen

Die Keime sind vor allem für Kinder, alte Menschen und Personen mit einer Immunschwäche gefährlich. Gesundheitsämter empfehlen sicherheitshalber betroffenen Bürgern, das Wasser abzukochen, bevor sie es trinken, für die Nahrungszubereitung nutzen oder sich die Zähne damit putzen. Das Wasser sollte einmal sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam – mindestens zehn Minuten lang – abgekühlt werden.