vor 21 Minuten

Keime im Trinkwasser: Abkochgebot für mehrere Orte in Oberbayern

In mehreren Orten in Oberbayern muss das Trinkwasser abgekocht werden. Bei Kontrollen sind in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach Verunreinigungen festgestellt worden. Vorsichtshalber wird das Wasser gechlort.