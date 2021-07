Kehrtwende: Kleine Volksfeste in Bayern doch wieder möglich

Die bayerische Staatsregierung ist überraschend von ihrem klaren Nein zu Volksfesten in Bayern abgerückt. Unter bestimmten Voraussetzungen dürften die örtlichen Kreisverwaltungsbehörden nun Ausnahmegenehmigungen für kleine Volksfeste mit bis zu 1.500 Besuchern gleichzeitig erteilen, teilte das Gesundheitsministerium dem BR auf Anfrage mit und verwies auf die derzeit niedrige Corona-Inzidenz im Freistaat.

Söder hatte Volksfeste ausgeschlossen

1.500 Zuschauer ist aktuell auch die in der bayerischen Corona-Verordnung festgelegte Obergrenze für Sport- und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel, wobei mindestens 1.300 von ihnen einen festen Sitzplatz haben müssen. Die Genehmigung von Volksfesten sahen die Corona-Beschränkungen bisher nicht vor.

Seit 1. Juli sind lediglich überregionale Märkte im Freistaat wieder erlaubt - mit der Einschränkung, dass sie weiterhin "keinen Volksfestcharakter aufweisen" dürfen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Ende Juni klargestellt, dass es Volksfeste, selbst kleinere, in Bayern in nächster Zeit nicht geben werde: "Weil wir nicht glauben, dass das in der jetzigen Phase von beginnendem Delta kontrollierbar wäre."

Inzidenzwert muss niedrig sein

Mittlerweile ist die stärker ansteckende Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, laut Gesundheitsministerium auch in Bayern die vorherrschende Variante. Vor diesem Hintergrund dürften kleinere Volksfeste "nicht zu Treibern des Infektionsgeschehens werden". Zu den Voraussetzungen für eine Genehmigung zähle also eine 7-Tage-Inzidenz auf stabil niedrigem, "möglichst einstelligem Niveau". Liege der Wert im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt doch über 50, müssten die Besucher einen Nachweis vorlegen, dass sie negativ getestet, vollständig geimpft oder von Corona genesen sind, hieß es.

Besonders strenge Maßstäbe sollen die Kreisverwaltungsbehörden dem Ministerium zufolge für die Genehmigung von Veranstaltungen mit internationalem Publikum anlegen. Grundsätzlich müsse immer eine Einzelfallentscheidung gefällt werden.

Landrätin: "Gute Nachricht"

Die Landrätin von Regen, Rita Röhrl (SPD), sprach von einer "guten Nachricht" aus München - und beklagte, es habe zwischenzeitlich mangelnde Absprachen zwischen dem Gesundheits- und dem Wirtschaftsministerium gegeben. Nun hätten die Verantwortlichen beider Ministerien sich auf eine gemeinsame Linie verständigt: "Am Samstagvormittag wurde per E-Mail mitgeteilt, dass es ab sofort angesichts der derzeitigen niedrigen Inzidenzlage möglich ist, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, um Veranstaltern, die während des Lockdowns nicht tätig werden konnten, wieder eine Perspektive zu eröffnen", erläuterte die Landrätin.

Das Landratsamt Regen hatte noch vergangene Woche einen Biergarten für 500 Menschen als Ersatz für das Grenzlandfest in Zwiesel abgelehnt - unter Berufung auf die bayerische Corona-Verordnung. Festwirt Andreas Widmann, der den Antrag gestellt hatte, hatte dagegen darauf verwiesen, dass in anderen Kommunen solche Veranstaltungen genehmigt worden seien - zum Beispiel das Münchner Tollwood, das Nürnbärland in Nürnberg sowie ein Biergarten als Ersatz für das Volksfest in Vilsbiburg. Inwieweit die Klarstellung aus München noch etwas für Zwiesel ändert, ist unklar: Der Wirtsgarten auf dem Festplatz hätte eigentlich schon am Freitag öffnen sollen, ob es nun doch noch eine Lösung gibt, muss laut Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer noch geprüft werden.

Betreiber zum Teil noch unschlüssig

In vielen anderen Orten wurden Volksfeste ebenfalls schon abgesagt. Die Veranstalter müssen nun überlegen, ob sich kurzfristig eine Veranstaltung noch organisieren lässt. In Cham beispielsweise wurde das Volksfeste schweren Herzens abgesagt, wie der Präsident des Volksfestvereins, Sepp Altmann, dem BR sagte. Man werde nun gemeinsam mit der Stadt beraten, ob ein Volksfest in kleinerer Form mit Biergartenbetrieb doch noch machbar und auch verantwortbar sei. Auch beim Pichelsteinerfest in Regen ist offen, ob der veranstaltende Verein nun nochmal auf ein richtiges Fest umschwenkt - von einer Veranstaltung ausschließlich mit Essens-und Getränkebuden ohne Sitzgelegenheiten.

In Pfaffenhofen hat der Stadtrat derweil beschlossen, dass es statt des traditionellen Volksfests eine Ersatzveranstaltung eines privaten Veranstalters geben soll. Vom 3. bis 12. September sollen laut Stadt bis zu 25 Schaustellerbetriebe auf dem Platz sein können, darunter drei Fahrgeschäfte. Statt eines Festzelts sei ein Biergarten mit bis zu 400 Plätzen geplant. Das Festgelände werde umzäunt sein, es werde Zugangskontrollen geben.