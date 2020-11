Kehrtwende: Antrag gegen Corona-Quarantänepflicht erfolgreich

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Verlängerung der Quarantäne eines 13-jährigen Schülers aus dem Raum Schweinfurt ausgesetzt. Mit dieser Entscheidung änderte er einen nur wenige Stunden zuvor ergangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Würzburg ab, vor dem der Schüler mit seinem Eilantrag noch gescheitert war. Der 13-Jährige kann am Montag wieder in die Schule gehen.

Beschluss sei eine Einzelfallentscheidung

Der Verwaltungsgerichtshof betonte aber, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handele. Im Fall des Schülers lasse der Bescheid des Gesundheitsamtes allerdings die erforderlichen Ermessenserwägungen nicht erkennen und sei deshalb rechtswidrig, heißt es vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Eine endgültige Entscheidung über die Quarantäne bedeutet das nicht.

Zwei Eilanträge vor dem Verwaltungsgericht gescheitert

Der Schüler war vom Gesundheitsamt Schweinfurt als Kontaktperson I eingestuft worden. Er saß mit einem Mitschüler in einer Klasse, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Gesundheitsamt ordnete deshalb Quarantäne und einen Corona-Test für den 13-Jährigen an. Da sich der Schüler nicht testen lassen wollte, verlängerte das Gesundheitsamt die Quarantäne um weitere zehn Tage. Das sahen die Eltern als nicht rechtens an. Die Richter am Würzburger Verwaltungsgericht widersprachen: Aus ihrer Sicht sei der Gesundheitsschutz für Dritte in diesem Fall wichtiger, als die Interessen des Schülers. Mit dieser Begründung lehnte das Verwaltungsgericht zwei Eilanträge der Eltern ab.