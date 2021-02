vor 14 Minuten

Kaum Unfälle in Unterfranken trotz heftiger Schneefälle

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Unterfranken bis zu 25 Zentimeter Neuschnee gefallen. Dennoch gab es laut Polizei bislang kaum Unfälle. In Würzburg stehen aber die Busse still.