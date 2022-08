Kaum Sicht in der "Kieswäsch": Kulmbach verhängt Badeverbot

Am Badesee "Kieswäsch" in Kulmbach gilt ab sofort ein Badeverbot. Grund ist die geringe Sichttiefe in dem Gewässer, teilt die Stadt Kulmbach mit. Demnach habe das Gesundheitsamt der Stadt zum Badeverbot geraten, da die Sichttiefe unter 30 Zentimeter gefallen sei und in dem Gewässer daher nicht mehr sicher gebadet werden könne.

Verantwortliche befürchten Verletzungen wegen trübem Wasser

Wenn der Gewässergrund und damit die tatsächliche Tiefe des Sees nicht mehr erkannt werden könne, herrsche eine allgemein erhöhte Unfallgefahr, die häufig unterschätzt werde, heißt es. Sprünge in das Wasser könnten dann zu Knochenbrüchen und Verletzungen der Wirbelsäule oder des Schädels führen. Eventuell vorhandener Unrat am Boden des Gewässers könnte zudem Schnitt- und Risswunden verursachen. Auch der Gang aus oder in das Wasser würde durch die geringe Sichttiefe erschwert. Zudem würde das trübe Wasser Rettungsmaßnahmen behindern.

Zum Artikel: Sicheres Baden in Seen und Flüssen

Aus dem Kulmbacher Rathaus heißt es, das Badeverbot könnte schon in wenigen Tagen wieder aufgehoben werden. Bleibe das Wetter allerdings sehr trocken und warm, könne es auch länger gelten. Schilder am See sollen nun darauf hinweisen.

Zuvor hatte eine Überprüfung der Wasserqualität in der "Kieswäsch" ergeben, dass die derzeit relativ geringe Belastung mit gesundheitsschädlichen Blaualgen ein Badeverbot nicht rechtfertige.