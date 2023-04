Kaum Schnee, zu wenig Regen - Was ist mit Bayerns Grundwasser?

Dr. Monica Ionita macht sich deshalb große Sorgen. Die Rumänische Wissenschaftlerin beobachtet beim Helmholtz-Institut in Bremerhaven die Wasserstände für Rhein und Elbe – und befürchtet große Probleme in den kommenden Monaten: Es liege einfach nicht genug Schnee in den Bergen. Eigentlich sorgt die Schneeschmelze dafür, dass die Gewässer und Grundwasserspeicher im Frühling und Sommer ausreichend gefüllt sind. Doch wegen des trockenen Winters in den Alpen könne man sich darauf in diesem Jahr nicht verlassen.

Immer mehr Dürren in Deutschland

Eine Analyse durch das Datenteam des BR zeigt: Die Böden in Deutschland werden immer trockener.