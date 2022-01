Kaum Schnee, viel Wind: Skibetrieb im Fichtelgebirge eingestellt

Nur vereinzelt sind kleine Schneefelder an der Talstation der Ochsenkopf-Seilbahn zu sehen. Am Ersten Weihnachtsfeiertag fiel zum vorerst letzten Mal Schnee. Die Webcams im Fichtelgebirge zeichnen größtenteils Bilder von grünbraunen Wiesen. Weiße Skipisten oder Langlaufloipen? Fehlanzeige! Der Wintersport, der um diese Jahreszeit normalerweise viele Ausflügler und Touristen in die Region lockt, fällt vorerst flach. Der Skibetrieb im Fichtelgebirge ist erst einmal eingestellt. Gleiches gilt für die Skiregionen im Bayerischen Wald.

Seilbahnen im Fichtelgebirge außer Betrieb

Grund für die Maßnahmen rund um den Ochsenkopf sind Sturmböen und milde Temperaturen, heißt es auf Nachfrage des BR aus der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Nur wenige Wochen nach dem Start in die Wintersaison sei am vergangenen Sonntag im Fichtelgebirge mangels Schnee zunächst der Langlaufbetrieb eingestellt worden, bevor wegen stürmischer Böen auch die Seilbahnen zum Stillstand gebracht wurden.

Wann die Lifte wieder anfahren, sei noch unklar, so der Leiter der Tourismuszentrale, Ferdinand Reb. Wenn der Wind nachlasse, würden die Seilbahnen auf den Ochsenkopf binnen Minuten wieder in Betrieb genommen. Sie könnten schließlich nicht nur Skifahrer, sondern auch Wanderer auf den Berg bringen. Die derzeitige Wintersport-Pause treffe die Region zur Unzeit, sagt Reb. Die Ski-Saison habe gut begonnen, ausreichend Tagestouristen seien in das Fichtelgebirge gekommen, die Gäste hätten sich mit der 2G-Regel arrangiert.

Temperaturen auch für Kunstschnee zu warm

Bis allerdings wieder alpiner Skisport im Fichtelgebirge möglich sei, werde es vermutlich einige Tage länger dauern. Die Temperaturen in Bischofsgrün und Fleckl, wo die Seilbahnen auf den Ochsenkopf starten, lägen derzeit bei rund sechs Grad Celsius. Auch für Kunstschnee sei das zu warm. Der Boden müsse zwingend gefroren sein. Bis die Skipisten dann vollständig beschneit seien, dauere es rund drei Tage. Mit viel Glück, so Reb, könnten am nächsten Wochenende die ersten Sportler wieder den Nordhang des Ochsenkopfs auf Skiern hinunterfahren. Wann wieder Langlauf möglich ist, sei noch völlig offen.