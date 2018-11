Kaum Schnee: Start der Skisaison auf der Zugspitze verschoben

Bereits im August waren mehrere Zentimeter Neuschnee bei Minusgraden gemessen worden. Nun aber machen die anhaltenden Plusgrade den Ski-Fans doch einen Strich durch die Rechnung. Laut Verena Lothes von der Bayerischen Zugspitzbahn ist bei solchen Bedingungen vorerst nicht an Skibetrieb zu denken. Das Ski-Opening werde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Zugspitze: Warten auf den Neuschnee

In den letzten beiden Jahren, hatte der in schattigen Mulden übersommerte Schnee aus dem letzten Winter für den frühen Start in die Skisaison gesorgt. Das so genannte Snowfarming sei trotz der hohen Sommertemperaturen wieder erfolgreich gewesen, so Lothes. Heißt: Am Berg gibt es eine solide Grundpräparierung. Laut Lothes konnten rund 2/3 der Schneemasse gerettet werden. Doch jetzt brauche es vor allem kältere Temperarturen.

Sobald es wieder Neuschnee gibt, kann laut Zugspitzbahn der Skibetrieb zeitnah aufgenommen werden.