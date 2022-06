Kaum Schäden nach Unwettern über der Oberpfalz am Sonntag

Die Unwetter, die am gestrigen Sonntagabend über die Oberpfalz gezogen sind, haben nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz nur wenig Schaden angerichtet.

Einsätze im nördlichen Landkreis Regensburg

Betroffen gewesen sei lediglich der nördliche Landkreis Regensburg: In sieben Fällen mussten die Einsatzkräfte wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Betroffen davon war auch ein Kindergarten in Nittendorf. Ebenfalls bei Nittendorf wurden eine Staats- und eine Kreisstraße von Geröll überschwemmt. Die Lage am Montagmorgen sei "relativ entspannt" gewesen, so ein Polizeisprecher.

Deutscher Wetterdienst hebt Unwetterwarnung auf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Vortag zunächst vor extremen Unwettern in Teilen der Oberpfalz gewarnt, die Warnung zwischenzeitlich aber wieder aufgehoben.