Kaum Rückmeldung nach Corona-Anzeigen – Kritik der Polizei

Was geschieht mit tausenden von Anzeigen, die von der Polizei täglich gegen Corona-Sünder erstattet werden? Zumindest die Polizei hat fast überall keine Ahnung davon, ob in den Stadtverwaltungen und Landratsämtern Bußgeldbescheide abgeschickt werden oder sich dort ihre Anzeigen stapeln - oder im Papierkorb landen. Das ergaben jetzt Recherchen des ARD-Magazins "report München".

Anzeigen stapeln sich

Auslöser war ein Skandal, den vor einigen Monaten der Bayerische Rundfunk aufgedeckt hatte. Recherchen hatten ergeben, dass in der Region München die Verwaltung der Landeshauptstadt die Anzeigen zügig bearbeitete, während sich im Landratsamt München die unerledigten Anzeigen zu hohen Stapeln türmten - angeblich weil das Personal dafür fehlte.

Bundesweite Umfrage von "report München"

Um der Sache auf den Grund zu gehen, startete "report München" eine bundesweite Umfrage unter den 16 Landesinnenministerien. Nur die Hälfte war bereit, über die Bearbeitung der Anzeigen Auskunft zu geben. Rühmliche Ausnahme: der Innensenat von Hamburg. Von 49.000 von der Polizei erstatteten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln oder das Verbot großer Versammlungen wurden knapp 42.000 bereits mit Bußgeldbescheiden geahndet - der Rest sei noch in Bearbeitung oder musste eingestellt werden, so die Pressestelle des Innensenats.

Polizei weiß oft nicht, was aus Anzeigen wird

Ein ganz anderes Bild zeichnet der Rest der Innenbehörden. Hier ist die Polizei gänzlich ahnungslos, was mit ihren Corona-Anzeigen geschieht. Über die Zahl der verschickten Bußgeldbescheide könne nur die zuständige Stadtverwaltung oder das Landratsamt Auskunft geben - in Einzelfällen das Gesundheitsministerium. Die Kontrollbeamten erhalten keine Rückmeldung.

Polizei-Gewerkschaft spricht von untragbarem Zustand

Für den Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Oliver Malchow ist dies ein untragbarer Zustand: "Angesichts der hohen gesundheitlichen Corona-Gefahren ist es zwingend notwendig, dass Verstöße auch konsequent bearbeitet und geahndet werden müssen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen von der Polizei und der Ordnungsämter nicht in den Papierkorb wandern darf." Wo es bei der Bearbeitung von Anzeigen und Bußgeldverfahren personelle Probleme in den Behörden gebe, müsse aufgerüstet werden. Nur so bringe der personelle Aufwand letztlich einen Nutzen, sagte Malchow.