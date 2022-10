Kaum Public Viewing zur WM: Veranstalter eher zurückhaltend

Gemeinsam fiebern, trinken, jubeln: Zu Fußball-Welt- und Europameisterschaften haben sich auch im Freistaat immer wieder hunderte oder gar tausende Fans auf öffentlichen Plätzen oder in Hallen und Biergärten zum Public Viewing versammelt. Doch wenn am 20. November die WM im Wüstenstaat Katar beginnt, muss man nach solchen Großveranstaltungen hierzulande mit der Lupe suchen.

Mühldorf überträgt, Großstädte eher nicht

Da ist zum Beispiel die Stadt Mühldorf am Inn: Sie lädt hochoffiziell zum Public Viewing in den großen Stadtsaal ein, wenn Deutschland in der Vorrunde auf Spanien trifft. Eintritt frei. Davon wollen Augsburg, München, Regensburg, Würzburg oder Nürnberg aber nichts wissen: Diese Städte werden selbst auf keinen Fall als Veranstalter öffentlichen Rudelguckens auftreten.

"Mit Werten der Friedensstadt Augsburg nicht vereinbar"

Die Landeshauptstadt stellt klar, dass es von ihr wie auch von der Olympiapark München GmbH "keinerlei Public-Viewing-Planungen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar" gibt. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) begründet die Entscheidung auch politisch: "Die schweren Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Fußball-WM in Katar sind mit den Werten der Friedensstadt Augsburg nicht vereinbar." Augsburg ist damit als Veranstalter raus.

In München geht ein Antrag im Stadtrat sogar noch weiter: Die ÖDP will ein Verbot auch für private Veranstalter auf öffentlichem Grund erreichen, also definitiv keine Leinwände im Olympiastadion oder auf der Theresienwiese erlauben.

Bisher keine Anfragen nach Groß-Events

Allerdings: Es gibt bislang auch gar keine Anfragen für solch ein großes Viewing auf öffentlichem Grund. Private Veranstalter halten sich fünf Wochen vor der WM auffallend zurück.

Hauptgrund dürfte das im November/Dezember meist kalte und eher feuchte Wetter sein, das für viele Open-Air-Fans auch mit Schunkeln und Glühwein nicht attraktiver wird. Heizstrahler oder –pilze passen eh nicht in die aktuelle Krise und sind vielerorts längst verboten. Zum anderen sind viele traditionelle Public-Viewing-Orte in dieser Zeit bereits belegt: durch Weihnachtsmärkte.

Abensberg will Advents- und WM-Stimmung mixen

Das aber kann die Veranstalter der "Turmweihnacht" in Abensberg im Landkreis Kelheim nicht davon abhalten, neben dem Weihnachtsmarkt eine sechs mal drei Meter große Leinwand aufzustellen: die Vereinbarkeit von Fußball- und Adventsstimmung im Selbstversuch. Es dürfte die Ausnahme bleiben.

Und die Club- und Wirtshausszene sowie die kleineren Privathallen? Das "Backstage" in München hatte immer wieder Spiele für bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer übertragen. Doch die Veranstalter sind sich diesmal noch unschlüssig – wie auch die des "Cineworld" in Dettelbach bei Würzburg ("das Ei an der A3"), das oftmals Fußball-Public-Viewing auf dem Spielplan hatte.

"Boycott Qatar Beer" zum Alternativprogramm

Der Veranstalter "Werk:B-Events" aus Nürnberg ist für seine großen Fanfeste am Albrecht-Dürer-Airport bekannt. In diesem Jahr sei allerdings bewusst nichts geplant, sagte Pressesprecher Markus Mende dem BR. Indoor-Veranstaltungen als Alternative seien zwar logistisch möglich, allerdings wollten die Verantwortlichen die WM in Katar grundsätzlich nicht unterstützen und schließen sich somit denen an, die das Turnier boykottieren.

Und davon gibt es mittlerweile einige: Das Erlanger "E-Werk" zum Beispiel, bislang eine feste Größe im Public-Viewing-Kalender. Die Betreiber ziehen Konzertveranstaltungen vor. Einige Kneipen und Wirtshäuser, die sonst immer Fußball übertragen, haben sich der bundesweiten Initiative "Boycott Qatar 2022" angeschlossen. Sie bieten zum Teil ein Alternativprogramm, bei dem in Nürnberg auch ein "Boycott Qatar Beer" ausgeschenkt werden soll – Motto: "Trinken für die Menschenrechte". Ein Teil des Erlöses soll der Weihnachtsspenden-Aktion der FCN-Faninitative "Nordkurve Nürnberg" zugutekommen, die sich bereits seit Jahren sozial engagiert.

"Dann müsste man auch Bayern-Spiele boykottieren"

Hans-Georg Stocker, Chef des Münchner "Backstage", warnte im "Münchner Merkur" allerdings vor zweierlei Maß: "Dann müsste man auch Bayern-Spiele boykottieren, die mit dem Logo von Qatar Airways auflaufen." Die Posthalle in Würzburg indes steuert einen Kompromiss an: "Sollte es Deutschland ins Finale schaffen und die Nachfrage deutlich steigen, werden wir uns das für das Finale noch einmal überlegen", sagte Betreiber Jojo Schulz dem BR.

Etliche Wirtshäuser setzen indes weiter auf Public Viewing – auch wenn manche bei Katar Bauchschmerzen haben. So gibt der Chef der Münchner Kult-Fußballkneipe "Stadion an der Schleißheimer Straße" offen zu, dass er nicht einen Monat lang dichtmachen könne. Das sei finanziell nicht zu stemmen. Die Leute kämen ja vor allem hierhin, um Fußball zu schauen, sagte Holger "Holle" Britzius in der Münchner "Abendzeitung": "Wären wir finanziell nicht abhängig, würde die Moral zu 100 Prozent siegen."

Etliche Wirtshäuser brauchen sich allerdings über die WM in Katar erst gar keine Gedanken zu machen: Ab Ende November sind sie nämlich längst ausgebucht mit (fußballfreien) Weihnachtsfeiern.