Kaum Probleme in der ersten Schulwoche in Unterfranken

"Es lief im Großen und Ganzen gut", sagte Gerhard Bleß, der Vorsitzende des Unterfränkischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (ULLV), am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk. Die negativen Rückmeldungen aus Schulen hätten sich in Grenzen gehalten.

Vorschriften werden bei mehr Schülern zur Herausforderung

Bedenken hätten einzelne allerdings bezüglich der Räumlichkeiten ihrer Schulen geäußert. Mit wenigen Schülern, so der Tenor, würde es noch funktionieren. Sobald wieder mehr kämen, wäre es aber unmöglich, die Abstandsregelungen noch einzuhalten. In Sachen Hygiene herrsche teils Ratlosigkeit, wie es funktionieren soll, verschiedene Gruppen davon abzuhalten, gleichzeitig die Toilette zu benutzen.

Auch mit ihren Personalkapazitäten stoßen etliche Schulen laut Bleß an ihre Grenzen, denn einige Lehrkräfte müssen eine Notbetreuung sicherstellen, haben damit Präsenzpflicht und fallen für andere Aufgaben wie das E-Learning der unteren Jahrgangsstufen aus.

Die Krise als Chance

Skepsis herrscht in der Lehrerschaft auch, ob sich die Schüler auf Dauer an die strengen Regeln halten werden. Außerhalb des Schulgebäudes ist es offenbar jetzt schon oft mit der Distanz vorbei, es gibt Grüppchenbildung, Umarmungen und ähnliches.

Für Gerhard Bleß steht fest, dass sich die Schule weiterentwickeln muss. Eine reine Rückkehr zum Präsenzunterricht, meint er, wird künftig nicht reichen. Er habe diesbezüglich auch eine Aufbruchstimmung in der Lehrerschaft wahrgenommen. Man habe die Krise als Chance begriffen, digitale Möglichkeiten genutzt und erkannt, dass es auch andere Wege des Lernens und Unterrichtens gibt. Allerdings hapert es hier oft gewaltig an der technischen Ausstattung. Würden viele Lehrkräfte nicht ihr privates Equipment einsetzen, so Bleß, dann würde alles zusammenbrechen.

Er fordert, dass jetzt dringend die Gelder abgerufen werden, die der Bund für die technische Ausstattung von Schulen bereitgestellt hat. Allerdings, meint er, müsse auch in die Fortbildung der Lehrkräfte investiert werden.

