Kaum öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Oberpfalz

In den Städten in der Oberpfalz gibt es kaum öffentliche Trinkwasserbrunnen. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des BR am Donnerstag (11.08.) ergeben. Von sechs angefragten Städten hat lediglich Regensburg einen einzigen aktiven, öffentlichen Trinkwasserbrunnen. Wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen an öffentlichen Plätzen solche Brunnen aufgestellt werden.

Städte: Trinkwasserbrunnen wartungsintensiv

In Weiden, Amberg, Schwandorf, Neumarkt und Cham gibt es keine aktiven Trinkwasserbrunnen. Zwar haben die Städte Amberg und Schwandorf in der Vergangenheit öffentliche Trinkwasserspender betrieben. Die Brunnen wurden jedoch abgeschaltet und sind aktuell nicht betriebsbereit. Als Grund nannte die Stadt Schwandorf den hohen Wartungsaufwand ihres Trinkwasserbrunnens.

Auch die Stadt Regensburg äußerte ihre Bedenken zum Betrieb von öffentlichen Trinkwasserbrunnen: Hygiene und mögliche Verunreinigungen durch Keime machten solche Brunnen sehr wartungsintensiv. Die REWAG etwa schätzt die jährlichen Kosten für Wartung und Betrieb eines Trinkwasserbrunnens auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Städte wollen neue Trinkwasserbrunnen

Die Städte in der Oberpfalz wollen neue Trinkwasserbrunnen installieren oder die bestehenden erneuern: Der Trinkwasserbrunnen in Schwandorf soll erneuert werden, zusätzlich sollen drei neue entstehen. Die Stadt Amberg will ihre zwei bestehenden Trinkwasserbrunnen reaktivieren und zwei neue errichten. Und auch die Städte Regensburg und Neumarkt planen bereits, Trinkwasser vermehrt öffentlich zugänglich zu machen.