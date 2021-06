Kaum Neueintritte: Sportvereine brauchen wieder mehr Mitglieder

Die letzten Lockdown-Monate und die gesamte Corona-Pandemie haben ihre Spuren bei den Sportvereinen hinterlassen. Bei vielen sind mehr Mitglieder als sonst ausgetreten. Beim TSV Eintracht Karlsfeld zum Beispiel waren es 700. Laut Vereinspräsident sei eine Fluktuation bei ihnen normal. Der TSV Eintracht Karlsfeld ist einer der größten Vereine im Landkreis Dachau.

Im Schnitt treten demnach pro Jahr etwa 500 Mitglieder aus, genauso viele kommen aber auch jedes Jahr dazu. Die Mitgliederanzahl bleibt also im Schnitt gleich. Dieses Jahr ist die Lage anders. "Die Lücke konnte nicht mehr geschlossen werden," so Rüdiger Meyer. Insgesamt seien gerade mal 30 neue Mitglieder in letzter Zeit in den Sportverein eingetreten.

Neue Mitglieder bleiben aus

Die jährlichen Neueintritte fehlen, obwohl die Sportler langsam wieder normal trainieren können. Das berichten gerade viele Sportvereine in Oberbayern, der Männerturnverein in Ingolstadt, der TSV Ingolstadt Nord oder der Schwimmverein in Dachau. Dort gab es dieses Jahr noch keinen einzigen Neueintritt.

Trainer Michael Posch erklärt, dass das gerade schwierig sei. Die Trainingsgruppen waren stark reduziert, und man könne ja auch schlecht jemanden aufnehmen, wenn er dann gar nicht ins Training kommen darf. Vor dem Sommerurlaub wollen viele jetzt offenbar noch abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Bei Ihnen werde sich das wohl im Herbst zeigen.

Sorge um den Nachwuchs

Trainer Michael Posch macht sich aber etwas Sorgen, dass gerade die jungen Sportler den Anschluss verlieren. Wenn die Kinder und Jugendlichen eineinhalb Jahre nicht beim Schwimmtraining waren, vielleicht hätten sie dann danach gar keine Lust mehr darauf. Dabei lebe ein Verein gerade vom Nachwuchs.

Finanziell kommen die meisten Sportvereine aktuell immerhin noch gut zurecht, vor allem dank der staatlichen Corona-Unterstützung. Wenn die Mitglieder weiter ausbleiben, kann es aber eng werden, so melden einige Sportvereine. Vor allem wenn sich die Ausgaben wieder normalisieren, aber auf Dauer weniger Mitgliedsbeiträge reinkommen. Vereine sind meist recht knapp kalkuliert.

Hilfe für Sportgaststätten

Beim TSV Eintracht Karlsfeld müsse man langsam an die Reserven gehen und hoffen, dass die Sponsoren nicht abspringen, wenn die großen Veranstaltungen und Turniere ausfallen, so Vereinspräsident Rüdiger Meyer. Auch die Sportgaststätten sind weiterhin ein Sorgenkind.

Denn den Umsatz machen dort vor allem die Sportler. In Karlsfeld beim TSV haben die Abteilungen deshalb in den letzten Monaten z.B. einen Lieferservice angeboten, um den Wirt als Pächter zu unterstützen. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass sich viele Bürger in Zukunft wieder für die Mitgliedschaft in einem Sportverein entscheiden.