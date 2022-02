Ostbayern: Kaum mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen

In Niederbayern und der Oberpfalz geht die Anzahl der Corona-Intensivpatienten deutlich zurück. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des Bayerischen Rundfunks ergeben. Demnach gibt es mehrere Kliniken, in denen gar keine Corona-Patienten auf der Intensivstation liegen.

Omikron-Patienten kommen verstärkt auf Isolierstationen

Die Lage hat sich laut den Krankenhaus-Verantwortlichen nach dem Ausklingen der Delta-Welle zum Jahreswechsel enstpannt. Im Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf beispielsweise gibt es derzeit noch einen Patienten, der mit einer Corona-Infektion beatmet werden muss. Zu Hochzeiten der Delta-Welle waren es Anfang Dezember noch elf Intensivpatienten.

"Seit dem Jahreswechsel versorgen wir meist nur noch ein bis zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation", sagte Geschäftsführer Martin Baumann dem BR. In der Omikron-Welle würden Patienten aktuell verstärkt auf der Isolierstation aufgenommen. Die Intensivbetten seien dennoch zu einem hohen Prozentsatz belegt - mit Patienten, die andere Erkrankungen haben.

Im Landkreis Passau sei die Lage an den Kliniken entspannt, so eine Sprecherin der Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen. Man habe lediglich einen Corona-Intensivpatient im Krankenhaus Rotthalmünster.

In manchen Kliniken keine Covid-19-Intensivpatienten mehr

Im Klinikum St. Elisabeth in Straubing waren am Montag zum ersten Mal seit August keine Covid-19 Patienten mehr auf der Intensivstation. Auch in den Kreisen Cham und Dingolfing-Landau gibt es derzeit keine Corona-Intensivpatienten.

Weniger Druck auf die Intensivstationen

Im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg werden derzeit vier Patienten auf der Intensivstation behandelt. Man sehe einen mäßigen Anstieg der benötigten Betten, sagte eine Sprecherin dem BR. Bei vielen behandelten Patienten sei die Covid-19-Erkrankung, bedingt durch den günstigeren Verlauf, nur eine Nebendiagnose.

Entsprechend habe sich der Druck auf die Intensivstationen im Vergleich zur Delta-Welle vermindert. Problematisch sind laut der Sprecherin allerdings Personalausfälle aufgrund erkrankter oder isolierter Mitarbeiter, die zu Einschränkungen in vielen Bereichen führen.

Salzberger: "Omikron führt überall zu weniger schweren Verläufen"

"Nahezu alle unsere Patienten sind noch aus der Delta-Welle und sind seitdem auf der Intensivstation", sagte der Infektiologe Professor Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg dem BR. "Omikron führt überall zu weniger schweren Verläufen und so sind Patienten mit Omikron zum Glück sehr selten intensivpflichtig."

Ins Uniklinkum kämen demnach die schwersten Fälle, die im Schnitt 60 bis 80 Tage auf der Intensivstation lägen. Aber auch am Universitätsklinikum gehen die Zahlen zurück, was laut Salzberger auf das Ablaufen der Delta-Welle zurückzuführen ist.

Man rechne nur mit sehr wenigen Fällen während der Omikron-Welle. Falls die Inzidenzen noch sehr stark steigen sollten, müsse man auch mit mehr schweren Verläufen rechnen - mehr als im Vergleich zu Dänemark und Großbritannien. Hierzulande gebe es in den Altersgruppen über 60 Jahre mehr Ungeimpfte. Diese Gruppe könne auch bei Omikron Komplikationen erleiden, so Salzberger.