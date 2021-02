Kaum Kontakte, Angst vor der Zukunft - Jugend in der Pandemie

Karol Czuba ist 19 und macht eine Ausbildung als Maler und Lackierer in der Jungen Arbeit, einer Sozialeinrichtung der Diakonie Hasenbergl in München. Jetzt, in Pandemie-Zeiten, wird Karol den Eindruck nicht los, dass er und seine Generation nicht wahrgenommen werden. Die Stimmung im Freundeskreis ist schlecht.

"Jeder wünscht sich, dass man wieder länger draußen bleiben darf, dass Freizeitaktivitäten wieder geöffnet werden und jeder ist halt genervt." Karol Czuba, Auszubildender