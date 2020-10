Kaum internationale Studierende an der Universität Eichstätt

Nur halb so viele ausländische Studenten wie üblich haben sich bisher über Austauschprogramme für das Wintersemester an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) eingeschrieben. Es sind meist Studierende aus der EU, zum Beispiel aus Frankreich oder Italien, die nach Eichstätt oder Ingolstadt kommen.

Wenig Studenten aus Nicht-EU-Staaten an Universität Eichstätt

Mit Ländern außerhalb der EU gestaltet sich der Austausch schwierig, so Anna Marcos, die Leiterin des Internationalen Büros der KU: "Wir haben aus ganz vielen Ländern mitbekommen, dass es große Probleme bei den Visumanträgen gab oder dass Universitäten ihre Studierenden gar nicht raus lassen."

Nur Drittel der Deutschen macht Auslands-Studium

Ähnlich sieht es für die Deutschen aus, die gern ein Semester im Ausland verbringen möchten. Derzeit planen nur 104 Studentinnen und Studenten der KU, im Wintersemester Deutschland zu verlassen. Im vergangenen Jahr waren es fast 300. Meist geht es in Länder der EU wie zum Beispiel Finnland oder Italien. Vor der Corona-Pandemie waren auch China, Brasilien oder die USA beliebte Ziele.

Für Fächer, bei denen ein Auslandssemester verpflichtend sei, versuchen die Verantwortlichen den Betroffenen entgegen zu kommen. So könne man auch die Bachelorarbeit vorziehen, in der Hoffnung, im nächsten Semester die Station im Ausland nachholen zu können, sagt Marcos. Die KU unterhält aktuell 74 Partnerschaften mit Universitäten in aller Welt.