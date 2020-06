Kaum Hochzeitsfeiern wegen Corona: Demonstration in München

"Ja, ich will" – erst wird geheiratet, dann kräftig gefeiert. So ist es normalerweise. In Zeiten von Corona allerdings kommen nur wenige Gäste zum "schönsten Tag im Leben" zweier Menschen. Hochzeitsfeiern finden nur noch sehr abgespeckt oder überhaupt nicht mehr statt.

Die Übersichtskarte zu den aktuellen Coronavirusfällen in Bayern finden Sie hier

Hochzeit ohne Feier - ganze Branche hat kein Einkommen

Betroffen sind nicht nur Hochzeitsplaner, sondern auch Musiker und die Betreiber von Hochzeitslocations. Mit Beginn von Corona ist die gesamte Hochzeitsbranche zum Stillstand gekommen. Das sagte die Münchner Hochzeitsplanerin Doreen Winking. Sie schätzt, dass die Branche in Deutschland durch die Pandemie bis zu eine Milliarde Euro Verlust eingefahren hat. Hunderte Hochzeitsfeiern seien abgesagt worden, tausende seien wahrscheinlich. Die Hochzeitsplanerin aus München hatte deshalb eine Protestaktion mitorganisiert, die am Dienstagvormittag auf die Probleme der Branche aufmerksam machen sollte.

"Die Lockerungen, die kommen, reichen für uns nicht aus." Doreen Winking, Hochzeitsplanerin

Winking zufolge sind alle zwölf Hochzeiten, die sie in diesem Jahr organisieren sollte, ausgefallen.

Corona-Ticker für Oberbayern

Demo: Hochzeitsbranche will staatliche Finanzspritze

Bei einer Demonstration der Dienstleister aus der Hochzeitsbranche auf dem Münchner Marienplatz unter dem Motto "Stand up for Love" wollten die Teilnehmer nicht die Corona-Maßnahmen infrage stellen, so die Hochzeitsplanerin.

Allerdings forderten sie staatliche Gelder und einheitliche Richtlinien, wie in Zukunft Hochzeiten stattfinden könnten. Winking glaubt, dass der Einbruch bis zum Jahresende dauern werde und die Branche Lösungen und Antworten brauche.