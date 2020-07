Kaum Frauen in Top-Positionen: Regensburg bayernweit vorn

In den kommunalen Unternehmen der bayerischen Großstädte finden sich selten Frauen in Top-Positionen. Die fünf größten Kommunen im Freistaat schneiden beim Frauenanteil in den Führungsetagen ihrer Betriebe laut einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Zeppelin Universität Friedrichshafen meist unterdurchschnittlich ab.

Frauenanteil in Toppositionen: Regensburg über Bundesdurchschnitt

Regensburg ist die einzige bayerische Stadt in der Untersuchung, die über dem Durchschnitt der bundesweit 69 ausgewerteten Kommunen liegt. Mit einem Anteil weiblich besetzter Positionen im Top Management der kommunalen Betriebe von 21,4 Prozent erreicht die Stadt Platz 28. Der bundesweite Schnitt liegt bei 19,7 Prozent, Spitzenreiter Offenbach am Main kommt auf 56,5 Prozent.

Studie bezieht sich nur auf öffentliche Unternehmen

München landet mit 14,9 Prozent auf dem 40. Platz, Nürnberg mit 14,0 Prozent auf Rang 44 und Augsburg und Ingolstadt kommen jeweils auf 11,1 Prozent, was sie im Ranking auf den 50. Platz setzt. Untersucht wurden 1469 öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser in 69 Städten. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland.

Mehr Frauen in ostdeutschen Städten in Führungspositionen

Es hänge stark vom politischen Willen und der Tatkraft der Stadtspitze ab, ob Frauen in Führungspositionen aufrücken könnten, sagte Studienleiter Prof. Ulf Papenfuß. Insgesamt gibt es bei den untersuchten Städten ein deutliches Gefälle zwischen Ost und West. Die östlichen Bundesländer ohne Berlin kommen zusammengerechnet auf einen Frauenanteil von 22,5 Prozent im Vorstand, der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung kommunaler Unternehmen. In den westlichen Bundesländern ohne die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind es magere 13,5 Prozent.

Fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Dabei dürfte auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Rolle spielen, so der Studienleiter. Ihm zufolge zeigten die Zahlen, dass etwas getan werden müsse, wenn man das politische Ziel der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern wolle. So fordert der Wissenschaftler unter anderem, dass die kommunalen Unternehmen in ihrem Jahresabschluss Angaben zum Frauenanteil machen sollten.