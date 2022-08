Drittstaaten-Studenten aus Ukraine: Kaum Chancen in Deutschland

Ohne Paragraph 24 ist Weiterstudieren in Deutschland nicht einfach

Wer aus der Ukraine geflüchtet ist, aber keinen ukrainischen Pass, keinen ukrainischen Lebenspartner oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine hatte, hat in Deutschland keinen Schutz nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes. "Im Hinblick auf Studenten aus Drittstaaten setzt der Schutz nach § 24 AufenthG insbesondere voraus, dass sie nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückreisen können. Maßgeblich sind hierbei stets die Umstände des konkreten Einzelfalles", so eine Sprecherin des Bayerischen Innenministeriums. "Aus der Ukraine geflohene Studenten aus Drittstaaten können sich bis zum 31.08.2022 visumfrei in Deutschland aufhalten und in diesem Zeitraum ohne Nachholung eines Visumverfahrens direkt bei der deutschen Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel zu Studienzwecken beantragen."

Ab 31. August gilt für die Drittstaatsangehörigen also, dass sie einen regulären Aufenthaltstitel brauchen. Schon bis zum Ende dieser Übergangsregelung hatten sie keine Arbeitsgenehmigung und - wie eine BR-Anfrage zeigt - waren bei manchen Universitäten von Programmen ausgeschlossen, die eine Integration in Universitäten erleichtern sollten, wie etwa kostenlose Sprachkurse.

Einen Aufenthaltstitel bekommt etwa, wer studiert, eine Ausbildung macht, ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert oder eine Arbeit als Fachkraft ausübt. Doch den Plan, schnell weiter studieren zu können, haben viele bereits aufgegeben. Eine Bewerbung als internationaler Student oder internationale Studentin heißt in Deutschland, ein Sperrkonto mit über 10.000 Euro, ein Stipendium oder einen Bürgen zu haben. Weil viele schon ihre gesamten Ersparnisse in das Visum für die Ukraine gesteckt haben, fehlt dieses Geld jetzt. Und um ein Stipendium oder eine Bürgschaft zu organisieren, ist die Zeit zu knapp.

Münchner Flüchtlingsrat berät seit April

Wie groß der Personenkreis überhaupt ist, lässt sich schwer beziffern, weil die Daten nirgendwo separat erfasst werden. Seit Mitte April berät der Münchner Flüchtlingsrat die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine in einer gezielten Sprechstunde. "Seitdem haben wir insgesamt etwa 170 persönliche Beratungen durchgeführt und zahlreiche mehr per Mail. Die Herkunftsländer sind überwiegend Marokko, Ägypten, Nigeria, Ghana, aber auch Sudan, Algerien, Kamerun, Turkmenistan, Bahrain, Aserbaidschan, Türkei, Afghanistan und Russland", berichtet Rebecca Kilian-Mason. Beliebte Studienfächer: IT, Medizin oder Zahnmedizin.

"Zwölf Personen konnten wir in einen Aufenthalt verhelfen, da sie einen Rechtsanspruch auf §24 Aufenthaltsgesetz hatten, dies von den Ausländerbehörden aber in vielen Fällen nicht direkt anerkannt wurde. In den meisten Fällen waren es Partner oder Partnerinnen von ukrainischen Staatsangehörigen, bei denen der Partner noch nicht in Deutschland war", so Kilian-Mason.

Studienplätze in Deutschland nur selten

Bei allen anderen sei die Bilanz sehr viel schlechter. "Wir haben einen einzigen Fall von dem wir wissen, dass er einen Studienplatz bekommen hat und gute Chancen auf den Aufenthalt, weil es einen privaten Bürgen gibt", sagt die Beraterin. Auch bei einer Umfrageaktion habe es keine einzige Rückmeldung gegeben, dass jemand einen Studienplatz bekommen habe.

"Drei Personen, die schon ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung hatten, haben Arbeitsverträge in dem Feld gefunden. Zwei von ihnen warten noch auf die Erteilung auf den Aufenthalt. Die andere Person hat Deutschland verlassen, weil die Behörden ihn von A nach B geschickt haben, statt seinen Antrag zu bearbeiten", meint Kilian-Mason.

Als Ausweg bleibt vielen jetzt noch, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu beginnen. Doch hier muss dann meist eine Unterkunft gestellt werden, damit der Lebensunterhalt als gesichert gilt und ein Aufenthaltstitel erteilt werden kann. Ein Visum zur Studienplatzsuche bekommt nur, wer einen guten finanziellen Hintergrund hat. Denn dafür muss nachgewiesen werden, dass der Lebensbedarf aus eigener Tasche gedeckt werden kann, ohne in Deutschland auf Arbeit angewiesen zu sein.

Mangel an guten Informationsmöglichkeiten

Viele der Ratsuchenden hätten bereits viel Zeit und Energie in etwas investiert, das nicht zum Aufenthaltstitel verhilft. "Als ich mich in Deutschland registrierte, sagte mir eine Frau in der Ausländerbehörde, ich soll ein B2-Zertifikat bringen", meint Assurance. Als er das Zertifikat vorlegen konnte, erfuhr er, dass er einen Ausbildungsplatz braucht, um im September noch in Deutschland bleiben zu können. Ebenfalls lange beschäftigt mit Deutschlernen war ein 19-jähriger Marokkaner, der sich in der Ukraine auf ein Zahnmedizinstudium vorbereitet hatte. In der Beratung erfährt er, dass sein bester Weg, diesen Traum noch nicht aufgeben zu müssen, ein Freiwilliges Soziales Jahr ist.

Dass ein Mangel an Informationen und allgemein viel Verwirrung herrscht, bestätigt auch Rebecca Kilian-Mason: "Ganz viele haben gedacht, dass sie durch einen Deutschkurs einen Aufenthalt bekommen können, viele haben auch gedacht, dass sie Chancen auf den §24 haben. Denen war nicht klar, dass die Unterscheidung zwischen Ukrainern und Nicht-Ukrainern so hart ausfällt. Viele wussten auch nicht, dass eine qualifizierte Arbeit das einzige ist, was sie praktisch retten kann", berichtet sie aus der Beratung. "Wir haben ganz viele, die hatten bereits Jobs in der Gastronomie oder im Gartenbau gefunden, aber das gilt eben nicht als qualifizierte Arbeit, die man für einen Aufenthaltstitel bräuchte." Viel zu spät hätten viele auch von den Beratungsmöglichkeiten beim Münchner Flüchtlingsrat erfahren.