Kaum Ausflügler im Bayerischen Wald am Samstag

Am Samstag (16.01.21) waren nur sehr wenige Ausflügler und Wintersportler im Bayerischen Wald unterwegs, das berichten verschiedene Polizeidienststellen. Erlaubt wären Ausflüge von außerhalb sowieso nur in den Landkreis Straubing-Bogen, da der als einziger Bayerwald-Landkreis momentan nicht über der kritischen Inzidenz von 200 liegt und deshalb Tagesausflügler nicht aussperren kann.

Befürchtungen nicht eingetroffen

Deshalb hatte der Wintersportort Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) vor dem Wochenende befürchtet, dass besonders viele Tagesausflügler kommen würden, doch wie eine Sprecherin der Polizei Bogen am Samstag mitteilte, sei "so gut wie nix“ losgewesen.

Erleichterung, dass Regeln eingehalten werden

Eine Sprecherin der Touristinformation St. Englmar zeigte sich erfreut, dass die Warnungen offensichtlich ernst genommen werden würden. Heute sei wesentlich weniger los, als an den vergangenen Wochenenden. Das könne jedoch auch mit dem Wetter zusammenhängen. Am Samstag (16.01.) schneite es leicht, es war bedeckt, die Sonne kam kaum zum Vorschein. Sie hoffe, dass es am Sonntag auch so ruhig bleibe, so die Sprecherin der Touristinformation St. Englmar.

Kaum Verstöße gegen 15-km-Regel

In den anderen Bayerwald-Landkreisen waren Ausflüge von außerhalb nicht erlaubt. Diese Regel wurde weitestgehend eingehalten. Die Polizei in Zwiesel teilte mit, dass es Kontrollen in der Arberregion gegeben hatte. Dabei wurden jedoch nur wenige Verstöße gegen die 15-km-Regel festgestellt, insgesamt sei es sehr ruhig gewesen. Am Rachel, Lusen oder in Waldhäuser seien am Samstag laut einem Sprecher der PI Grafenau keine Verstöße aufgefallen. Auch in Freyung war, laut Polizei, alles ruhig.

Verstärkte Kontrollen angekündigt

Gestern hatte die Polizei bereits angekündigt, dass es verstärkte Polizeikontrollen am Wochenende im gesamten Bayerischen Wald geben werde, um zum Beispiel ein Wildparken zu verhindern oder die Einhaltung der 15-km-Regel zu überprüfen.